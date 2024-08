Famílias clamam para encontrar vítimas de barco que pegou fogo no Amazonas

Familiares angustiados buscam por informações sobre seus entes queridos desaparecidos após o trágico incêndio no barco NM Monteiro, ocorrido em 29 de julho nas águas do rio Solimões, próximo ao município de Uarini, interior do Amazonas. O incidente já resultou na perda de cinco vidas e deixou 58 feridos, com o número de desaparecidos ainda por confirmar.

Entre os desaparecidos está Rogério Serdezelo, membro da tripulação da embarcação. As autoridades locais, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), continuam esforços intensos de busca e salvamento, utilizando mergulhadores tanto na superfície quanto nas profundezas do rio Solimões.

O governo do Amazonas anunciou que as buscas dentro do barco foram encerradas após uma inspeção minuciosa, concentrando-se agora em operações subaquáticas para localizar os desaparecidos. Em meio ao caos, dois pacientes permanecem hospitalizados em Manaus, enquanto uma mulher e uma criança recebem cuidados de uma equipe multidisciplinar com quadro de saúde estável.

A operação de resgate também envolve a mobilização da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que está reforçando unidades de saúde em Tefé e Uarini com suprimentos médicos essenciais. Equipes da Defesa Civil e especialistas em atendimento pré-hospitalar estão em ação para apoiar os feridos e colaborar nas operações de busca.