Famílias de Novo Aripuanã são cadastradas para desapropriação em obra de ampliação do aeródromo

No município de Novo Aripuanã, localizado a cerca de 227 quilômetros de Manaus, o governo do Amazonas deu início ao cadastramento e coleta de documentos para desapropriação de imóveis que estão próximos à pista de pouso do aeródromo. A medida pretende garantir a segurança das famílias que residem nessas áreas e expandir a área de proteção no território.

O cadastramento vai contemplar famílias que vivem nas ruas João Coelho, Benjamin Constant e David Gatenha, localizadas próximo à cabeceira da pista de pouso de Novo Aripuanã. Um total de oito imóveis serão desapropriados para garantir a segurança nessas áreas.

“A determinação do Governo do Amazonas é garantir a segurança dessas famílias que estão vivendo próximo a pista de pouso do aeroporto do município, onde possui um fluxo de chegada e saída de vôos”, explicou o diretor-presidente da Secretaria Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro.

Segundo o secretário de estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a obra está em andamento e já alcançou 63% de execução. “A obra de reforma e ampliação do aeródromo de Novo Aripuanã já alcançou 63% de execução. São oito imóveis que estão situados em um espaço destinado à área de segurança do aeroporto e, com a indenização, os proprietários poderão adquirir novas residências em local seguro”, frisou.

A ampliação da pista de pouso e decolagem é uma das obras de melhorias na infraestrutura do aeródromo, necessária para que o aeroporto possa receber aeronaves de maior porte, como as do tipo ATR 42-300, de acordo com os critérios impostos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Atualmente, as dimensões da pista não atendem a esses critérios legais.

Está prevista também a reforma do terminal de passageiros do aeródromo para proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que utilizam o local. O terminal passará por melhorias estruturais, como reforma das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, bem como a revitalização das áreas de espera e embarque.

As equipes de serviço social e engenharia da Secretaria de Habitação (Suhab) e da Seinfra trabalham para finalizar o cadastramento dos proprietários dos imóveis até o próximo sábado (30/09). Após o cadastramento, será possível dar seguimento ao processo de desapropriação, garantindo que as famílias sejam devidamente indenizadas pelo imóvel desapropriado.

Redação AM POST