Famílias de Rio Preto da Eva começam a receber Auxílio Cidadão do governo do AM

Redação AM POST

Mais de 450 famílias do município de Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus, já começaram a receber o cartão do Auxílio Cidadão do Governo do Amazonas, que dá direito a R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. A entrega iniciou na última quinta-feira (04/02) e vai se estender até a próxima quarta-feira (10/02).

Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) estão fazendo a entrega no município. No sábado (06/02), o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, e as titulares da Seas, Maricília Costa, e do Fundo de Promoção Social (PFS), Kathleen dos Santos, participaram da entrega do benefício às famílias carentes de Rio Preto da Eva.

Dona Cristiane Abrantes Torres, de 39 anos, foi uma das contempladas com o cartão Auxílio Estadual. Ela mora com seis filhos e o marido em um ramal na zona urbana de Rio Preto. “Estou feliz desse cartão ter chegado em nossas mãos. Eu não sabia que seria contemplada. Eu nem esperava mais, mas hoje vocês vieram e eu estou feliz por isso. Muito obrigado governador por ter pensado nesse projeto e ter feito isso por nós, ainda mais nesse momento que a gente não consegue trabalho e tem que ficar em casa. Esso veio em boa hora”, comemorou a dona de casa.

Chegada do Auxílio – A dona de casa Raimunda Pinheiro de Souza, de 40 anos, tinha apenas quatro garrafas de água e um quilo de feijão para alimentar os cinco filhos neste sábado (06/02). Assim que avistou a chegada da equipe do Governo do Amazonas na porta de sua casa, no bairro da Paz, seus olhos brilharam e o coração se alegrou.

“Eu vou direto no supermercado comprar sabão, sabão em pó e comida. Essa ajuda chegou no momento que eu mais estava precisando. Minha geladeira só tem água. Eu estava desde ontem esperando por vocês”, contou dona Raimunda segurando o choro.

Para o diretor-presidente do Detran-AM, esse auxílio é uma prova da sensibilidade do governador do Estado com a atual situação das famílias amazonenses, principalmente aqueles que vivem na pobreza e na extrema pobreza. “Eu me sinto muito feliz em participar disso. Todos nós sabemos o momento difícil pelo qual nossa população está passando, em decorrência da pandemia, e o governador Wilson Lima foi muito sensível a essa situação e não mediu esforços para ajudar essas famílias”, comemorou Rodrigo de Sá.

Quando a dona de casa Marileia Canto Brito, de 32 anos, recebeu a ligação informando que seria contemplada com o cartão Auxílio Estadual, ela não acreditou muito. Tanto que na quinta-feira (04/02) ela nem esperou a visita das equipes de entrega.

Na manhã de sexta-feira (05/02) veio a surpresa. Assim que ouviu as palmas e seu nome ser chamado, ela já saiu à porta com identidade e CPF em mãos. Ela foi informada que naquele momento já havia R$ 200 para ela fazer compras, a emoção tomou conta. “Eu pensei que não ia receber. Eu pensei que ia ser só o pessoal de Manaus que ia receber esse cartão. Estou muito feliz”, revelou Marileia, que é pai e mãe de três filhos e mora em uma pequena casa de dois cômodos, no bairro Monte Castelo.

“É uma ação gratificante. Temos visitado e entregue o auxílio na porta de famílias muito humildes, que vivem numa situação bem crítica. E o governador está conseguindo alcançar essas famílias que, nesse momento, precisam da ajuda do nosso governo”, reforçou a secretária estadual de Assistência Social, Maricília Costa, após fazer a entrega de cartões no município de Rio Preto da Eva.

O cartão auxílio estadual vai beneficiar 100 mil famílias que vivem com renda per capita entre R$ 89 e R$ 178 por mês, e são consideradas em situação de extrema pobreza e pobreza, respectivamente. O benefício vai repassar três parcelas de R$ 200 para a compra de alimentos e gêneros de limpeza.

A primeira parcela já está disponível para quem recebeu o cartão. As próximas parcelas serão depositadas no dia 26 de fevereiro e na primeira quinzena do mês de março.

* Com informações da assessoria de imprensa