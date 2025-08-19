A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Famílias procuram por dois homens e uma mulher desaparecidos em diferentes áreas de Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; ou pelo 181, da SSP-AM.

Por Fernanda Pereira

19/08/2025 às 08:24

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulga as imagens de três pessoas que desapareceram em dias e locais distintos em Manaus.

PUBLICIDADE

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta dirigir-se a qualquer delegacia, munido de documentos pessoais, e fornecer informações detalhadas, como o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e uma foto atualizada.

Desaparecidos

Elson Borges dos Prazeres, de 25 anos, está desaparecido desde o dia 4 de março deste ano, quando saiu de sua casa, localizada na rua 11, no conjunto Jacarézinho, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Elson teria vindo para Manaus em busca de oportunidades de emprego, mas desde então não deu mais notícias aos seus familiares e nem retornou para casa. Ele tem uma tatuagem no tórax, no lado direito.

Maria Soares Costa da Silva, de 35 anos, está desaparecida desde o dia 7 de junho deste ano, por volta das 8h, quando saiu de sua casa, localizada na rua Genolino Amando, no bairro Compensa, zona oeste.

PUBLICIDADE

Ela informou que iria a uma unidade hospitalar, pois não estava se sentindo bem. Na ocasião, Maria passou na casa de uma irmã, na rua Brasileia, também no mesmo bairro, para deixar os filhos. Após isso, ela seguiu para o destino final e, desde então, não retornou para casa e nem foi mais vista.

Isaias dos Santos Ale Junior, de 39 anos, está desaparecido desde o dia 12 de agosto deste ano, por volta das 15h. Ele saiu de sua residência, localizada na rua Barão do Rio Branco, no bairro Flores, zona centro-sul, sem informar para onde iria. Na ocasião, ele usava uma blusa de gola alta de cor marrom, bermuda bege clara e sandália branca. Ele não portava documentos nem aparelho celular.

Leia mais: Familiares buscam informações de pessoas desaparecidas em menos de 48h em Manaus

Colaboração

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam contribuir para localizar as pessoas desaparecidas sejam repassadas pelos números: (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

