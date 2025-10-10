A notícia que atravessa o Brasil!

FCecon implementa sistema de atendimento por senha eletrônica para otimizar filas em Manaus

Novo sistema visa melhorar a organização do atendimento e a experiência dos pacientes na unidade hospitalar.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 13:38

Notícias do Amazonas – A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) inicia, nesta sexta-feira (10/10), a adoção do sistema de senha eletrônica para o chamamento de usuários.

A medida, que abrange todos os serviços da unidade hospitalar, busca aprimorar a organização das filas de atendimento, proporcionando maior eficiência e transparência.

De acordo com o diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, a instalação do sistema é parte da implementação do prontuário eletrônico único. Foram instaladas dez TVs em locais estratégicos, como o Ambulatório, que concentra o maior fluxo de pacientes, além de áreas como Urgência e Emergência, Radioterapia e o Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu).

“Com a automatização do chamamento, os servidores poderão focar em atividades essenciais, e os pacientes serão atendidos por ordem de chegada e prioridade, garantindo transparência”, explicou Mourão.

A gerente do Ambulatório, Maura Negreiros, ressaltou que, ao chegar, o usuário retirará a senha em um totem e aguardará ser chamado pelo Serviço de Atendimento Médico e Estatístico (Same). Todos os serviços seguirão o novo procedimento, exceto alguns, como Ouvidoria e Serviço Social, que chamarão os usuários pelo número da senha.

LEIA MAIS: Wilson Lima destaca redução expressiva de queimadas e desmatamento no Amazonas às vésperas da COP30

A nova abordagem organiza a fila virtual com base na prioridade estabelecida pela legislação, garantindo que os pacientes sejam atendidos de forma justa.

