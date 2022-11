FCecon inicia processo técnico seletivo para cargo de diretor-presidente

Redação AM POST

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), iniciou, nesta quinta-feira (03/11), o processo técnico seletivo para o cargo de diretor-presidente da instituição. A abertura do processo ocorreu durante reunião do Conselho Consultivo da Fundação, na sede da FCecon, zona centro-oeste de Manaus.

Os interessados em concorrer ao cargo têm até o dia 18 de novembro para apresentar Curriculum Vitae e proposta de trabalho. A documentação será avaliada pela Comissão Examinadora, formada por três servidores da Fundação. O processo segue normas estabelecidas no Regimento Interno da FCecon.

“Estamos iniciando o processo técnico seletivo para o cargo de diretor-presidente da Fundação Cecon, dando total transparência para esse processo e seguindo o regimento da nossa instituição”, disse o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

Critérios

São requisitos para concorrer ao cargo de diretor-presidente: ter formação superior em medicina com título de especialista registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM-AM); integrar o quadro funcional da FCecon; e contar, no mínimo, com dez anos de efetivo exercício na Fundação.

Avaliação

Contam como pontuação para a análise dos candidatos a proposta de trabalho, títulos de especialista, de mestrado e de doutorado, assim como trabalhos publicados em revistas indexadas, trabalhos apresentados em congressos e atuação como gestor.

Após a entrega da documentação pelos interessados, a Comissão Examinadora avaliará os currículos de cada candidato até o dia 28 de novembro. Haverá três dias para recurso.

O Conselho Consultivo volta a se reunir no dia 6 de dezembro, às 10h, para avaliar o relato da Comissão Examinadora e a indicação da lista tríplice com os nomes dos candidatos ao cargo de diretor-presidente.

A lista será encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, que enviará os nomes ao governador do Estado, para que seja definido o novo diretor-presidente.