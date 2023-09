Fecani 2023 tem baixa participação do público

Promovido pela Associação de Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma), o Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), que já atraiu milhares de visitantes ao município neste ano teve uma participação tímida do público. O evento tradicional na cidade costumava movimentar a economia durante a Semana da Pátria, nesta edição teve início na última quarta-feira (5) e termina hoje (9).

Comerciantes locais afirmam que a movimentação no festival não é a mesma de anos anteriores e apontam a falta de atrações nacionais como o principal motivo. A ausência de artistas de renome tem impactado negativamente nas expectativas do público. Além disso eles criticam o preço das barracas dentro do evento, que custam em média R$ 300 por espaço, o que com a dificuldade de vendas dificulta o lucro dos vendedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pandemia de Covid-19 teve um grande impacto no Festival da Canção de Itacoatiara, levando ao cancelamento do evento em 2020. Assim como muitos outros festivais e eventos culturais, o Fecani precisou se adaptar e buscar alternativas para continuar acontecendo. Nos anos seguintes, as edições foram realizadas de forma virtual, sem a participação presencial do público. Neste ano, com a retomada das atividades presenciais, o Fecani foi aberto ao público, mas apenas com as exposições.

O festival foi claramente abandonado pela prefeitura da cidade por questões políticas. O prefeito Mário Abrahim decidiu promover, no mesmo período, um evento próprio, intitulado Expofest, festival agropecuário com atrações nacionais, que obviamente atraiu muita gente.

O Fecani neste ano precisou entrar em batalha judicial com a prefeitura, porque Mário Abrahim queria usar o local do evento para a 2ª edição da Expofest, na mesma data. Primeiro, a justiça determinou a entrega do centro de eventos para a Airma, mas depois revogou a decisão. No entanto, a prefeitura decidiu transferir seu evento para outubro, e liberou o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*