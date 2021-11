Feira da ADS no Povos da Amazônia não será realizada neste sábado (06)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

No sábado (06/11), a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) que funciona no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa) terá suas atividades suspensas. O espaço onde a exposição está localizada passará por uma reestruturação para melhor atender consumidores e feirantes. A feira será retomada no próximo sábado, dia 13, estando aberta ao público das 5h às 11h.

Continua depois da Publicidade

“As intensas chuvas afetaram a estrutura da Feira da ADS no Povos da Amazônia. Diante disso, nossa equipe técnica avaliou e constatou que serão necessárias mudanças estruturais para melhorar o ambiente tanto para os frequentadores quanto para os trabalhadores. Com a nova estrutura, levaremos mais conforto e um espaço seguro para o trabalhador e consumidor”, explicou Diego Augusto, gerente da feira.

A Feira da ADS no Povos da Amazônia é realizada todos os sábados, das 5h às 11h, e conta com cerca de 80 feirantes. No local, é possível encontrar os mais variados tipos de verduras, legumes, frutas, peixes, além de barracas de café da manhã, artesanatos e plantas.

Ainda no sábado (06/11), as feiras do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, e do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, funcionarão normalmente, das 5h às 11h. Ao todo, de terça-feira a domingo, a ADS promove 10 feiras de produtos regionais em diferentes pontos da cidade.

Continua depois da Publicidade

Agenda Semanal – Feiras da ADS

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)

Sumaúma Park Shopping (14h às 19h)

Continua depois da Publicidade

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra (15h às 19h)

Quinta-feira

Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)

Praça de Alimentação do Dom Pedro (14h às 19h)

Continua depois da Publicidade

Sexta-feira

CSU do Parque 10 (14h às 19h)

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia (05h às 11h)

Centro de Comando Geral da Polícia Militar (05h às 11h)

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (05h às 11h)

Domingo

Ponta Negra (06h ao meio-dia)

* Com informações da assessoria