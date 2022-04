Feirão do Pescado do Governo do Amazonas inicia nesta quarta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), inicia nesta quarta-feira (13/04), mais uma edição do Feirão do Pescado Especial Semana Santa. Os feirões acontecerão até a próxima sexta-feira (15/04), em três pontos da cidade e contarão com pescado a partir de R$ 8,90 o quilo.

O Feirão do Pescado ocorrerá, simultaneamente, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, zona centro-sul; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte; e no Centro de Cultural Povos da Amazônia, no bairro Crespo, zona sul.

Nos dias 13 e 14 de abril, o horário de funcionamento do feirão será das 6h às 18h. Já no feriado da Sexta-Feira Santa, dia 15 de abril, funcionará das 6h às 12h. Excepcionalmente, nesses dias e locais, as feiras de produtos regionais da ADS também estarão em funcionamento.

Em 2022, a expectativa da ADS é que pescadores e piscicultores comercializem mais de 100 toneladas de pescado, durante os três dias dos feirões. Com valores a partir de R$ 8,90 o quilo, serão comercializados pescados como: tambaqui fresco do tipo curumim; tambaqui fresco acima de 5 quilos; matrinxã inteira de 1 quilo e acima de 1 quilo; pirarucu fresco do tipo carcaça; filé de pirarucu; pirarucu do tipo ventrecha; pirarucu do tipo misto; pirarucu salgado; pirarucu seco; pirarucu salgado seco do tipo misto; e pirarucu salgado fresco lombo.

Peixe no Prato Solidário

Nesta segunda-feira (11/04), o Governo do Amazonas realizou duas edições do Peixe no Prato Solidário especial Semana Santa. Inserido no Programa de Assistência Familiar (PAF), o Peixe no Prato Solidário tem como principal objetivo doar alimentos de qualidade e levá-los à mesa de famílias em vulnerabilidade social.

As ações ocorreram na comunidade Rio Piorini, zona norte de Manaus, e no município do Careiro da Várzea. Na primeira, foram entregues à população mais de 8 toneladas de peixe, e na segunda três toneladas.

“Tradicionalmente, na Semana Santa o consumo de peixe aumenta. E ações como o Peixe no Prato Solidário, que beneficia inúmeras famílias, e o Feirão do Pescado, que dá alternativas de comercialização aos piscicultores e pescadores no Feirão do Pescado, são fundamentais para garantir alimentos de qualidade a população e, gerando renda aos trabalhadores”, destacou a presidente da ADS, Michelle.

Nesta terça-feira, o Peixe no Prato Solidário acontecerá na zona leste de Manaus. As entregas são coordenadas pelo Sistema Sepror, por meio da ADS e executada com apoio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepa/Sepror).