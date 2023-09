Feiras da ADS não serão realizadas desta terça a sexta-feira, em Manaus

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), informa que as edições das Feiras de Produtos Regionais não serão realizadas desta terça-feira a sexta-feira, em Manaus. As atividades serão interrompidas devido ao feriado nacional da Semana da Pátria. As edições do sábado e domingo, ocorrerão normalmente.

A interrupção da realização das feiras é em razão do decreto de 21 de agosto de 2023, considerando o feriado estadual do dia 5 de setembro, amanhã, quando se comemora a elevação do Amazonas à categoria de Província, e o feriado nacional de 7 de setembro, que ocorre na quinta-feira. “É importante ressaltar que as demais edições do fim de serão efetuadas normalmente”, destacou o gerente de feiras da ADS, Kleison Medeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, são realizadas seis feiras na região urbana e rural da capital, entre sábado e domingo. As edições são realizadas em pontos estratégicos com objetivo de oferecer alimentos saudáveis aos consumidores e mais uma possibilidade de emprego e renda aos produtores rurais do estado.

Calendário do Fim de semana

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Para saber o calendário de feiras no interior, acesse www.ads.am.gov.br/feiras-interior/