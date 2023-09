As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), na área urbana e rural de Manaus, vão acontecer normalmente no sábado (09/09) e domingo (10/09). A programação retorna após o feriado prolongado que ocorreu esta semana.

Retornamos neste fim de semana, e os clientes que quiserem adquirir alimentos frescos poderão ir a uma das edições ocorridas na capital. Os consumidores que forem pegar a estrada e quiserem tomar um delicioso café regional poderão ir à edição que acontece na Rodovia AM-010, km 29, sentido Rio Preto da Eva”, relatou o gerente de feiras da ADS, Kleison Medeiros.

Entre os produtos diversos comercializados nas feiras da ADS, estão: frutas, verduras, artesanatos, peixes, além do tradicional café da manhã.

Confira a programação:

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

