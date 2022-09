Felipe Souza é o deputado com maior número de proposituras relevantes apresentadas na Assembleia do Amazonas

Redação AM POST

Com 71 leis em vigor e mais de 130 projetos apresentados na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota) tem uma trajetória política com o foco em beneficiar a sociedade amazonense. Nos três primeiros anos de mandato, Felipe já é apontado como o deputado que mais criou leis e projetos relevantes para a sociedade amazonense, conforme dados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Felipe também é um dos parlamentares mais atuantes na Casa Legislativa. Em 2021, foi o parlamentar com mais projetos de lei aprovados. Por dois anos consecutivos (2020 e 2021), o parlamentar teve 100% de presença nas sessões legislativas.

Das leis em vigor, a maioria é focada em atender as necessidades da população nas áreas da saúde, segurança, educação, inclusão social e esporte.

O parlamentar destaca que seu mandato vem sendo pautado com as demandas e necessidades da própria população. Ele intitula seu trabalho de “gabinete aberto”. “Em meu trabalho priorizo a qualidade e efetividade. Quando idealizo um Projeto de Lei (PL), penso em quais benefícios ele trará à população.”

disse Felipe.

Felipe é autor das leis n° 5.404/2021 que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, acesso gratuito ao teste de mapeamento genético por meio do Sistema único de Saúde (SUS) e a lei de n° 5.595/2021 que obriga os hospitais e maternidades públicas e privadas do Amazonas a prestarem aos pais, e responsáveis, treinamento e capacitação sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos.

Ele também é autor da lei de n° 5.402/2021 que assegura a todas as crianças nascidas na rede hospitalar do Amazonas o direito ao teste de triagem neonatal. Com esse teste é possível ter o diagnóstico de doenças que podem ser tratadas nos primeiros dias de vida. Antes o SUS detectava apenas seis doenças por meio do teste do pezinho. A lei estabeleceu a ampliação do exame e mais nove doenças podem ser identificadas.

Emenda Parlamentar

Em relação as emendas parlamentares, Felipe também destaca que já destinou mais de R$ 32 milhões em recursos para investimentos na saúde pública do Amazonas. “Por meio das emendas conseguimos, por exemplo, uma usina de oxigênio e um aparelho de tomografia computadorizada para o município de Humaitá, que atenderá também os moradores da redondeza”, finalizou Felipe.