Amazonas

Feriado de 5 de setembro marca 175 anos da elevação do Amazonas à categoria de província

Data marca elevação à categoria de província e coincide com o Dia da Amazônia, destacando preservação ambiental e identidade regional.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 16:08

Notícias do Amazonas – O 5 de setembro é uma data histórica para o Amazonas, que celebra 175 anos desde sua elevação à categoria de província, marco que simboliza a autonomia política e administrativa do estado. Instituída em 1848, a data reforça a identidade cultural e histórica da população amazonense, reconhecendo o papel estratégico da região para o Brasil e a importância de preservar seus recursos naturais.

Neste ano, autoridades e representantes políticos destacaram a relevância do momento para refletir sobre os avanços e os desafios enfrentados pelo estado. Em mensagens publicadas em redes sociais e pronunciamentos oficiais, a pré-candidata ao governo pelo Partido Liberal, Professora Maria do Carmo, ressaltou que o Amazonas cresceu cultural e economicamente, mas ainda enfrenta barreiras para atingir seu pleno desenvolvimento.

“Foi um marco de coragem e autonomia, que nos deu a chance de escrever nossa própria história. De lá pra cá, crescemos, nos tornamos referência cultural, guardiões da maior floresta do planeta e um dos estados mais estratégicos para o Brasil. Mas é preciso reconhecer: ainda não chegamos onde poderíamos estar”, afirmou Maria do Carmo.

Leia mais: Professora Maria do Carmo celebra 5 de setembro e fala sobre desafios do Amazonas

O governador Wilson Lima também comentou sobre a elevação do Amazonas à categoria de província. “Um passo importante para que o nosso Amazonas se tornasse forte, gigante. Uma batalha travada por gente guerreira de todos os cantos”, disse.

A data também coincide com o Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, reforçando a necessidade de proteger a maior floresta tropical do mundo. A preservação ambiental, além de garantir a biodiversidade, é vital para a manutenção do equilíbrio climático e da qualidade de vida das comunidades locais.

Segundo especialistas, eventos comemorativos e ações educativas realizadas nesta data têm o objetivo de promover conscientização sobre o patrimônio natural e cultural do Amazonas, incentivando a população a valorizar e proteger seus recursos. Além de atos oficiais, escolas e instituições culturais promovem atividades de cunho histórico e ambiental, destacando a importância do estado para o cenário nacional.

A celebração do 5 de setembro serve, portanto, como um lembrete da importância da autonomia política e da responsabilidade coletiva na preservação da identidade e da riqueza ambiental do Amazonas. O feriado é uma oportunidade para que os amazonenses reflitam sobre o passado, celebrem suas conquistas e planejem o futuro da região com sustentabilidade e desenvolvimento social.

