A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ferrugem celebra os 79 anos do Sesc Amazonas com show solidário em Manaus

Ingressos podem ser trocados por alimentos não perecíveis nas unidades do Sesc na capital

Por michael

04/09/2025 às 15:27 - Atualizado em 04/09/2025 às 15:30

Ver resumo
Ferrugem Sesc Amazonas

Ferrugem celebra os 79 anos do Sesc Amazonas com show solidário em Manaus – Foto: reprodução do Instagram

Notícias do Amazonas – O cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do pagode contemporâneo, será a grande atração do evento “Tem Sesc Aqui”, em comemoração aos 79 anos do Sesc Amazonas. O show solidário acontece no próximo 13 de setembro, no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus.

PUBLICIDADE

Para participar, o público deve trocar 2 kg de alimentos não perecíveis por ingressos nas Centrais de Relacionamento do Sesc em Manaus, localizadas no Centro, Cidade Nova e Balneário. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais da instituição.

Uma noite de música e solidariedade

Fenômeno do pagode, Ferrugem é conhecido por sucessos que embalam multidões, como É Natural, Pirata e Tesouro e Para Você Acreditar. Seus hits somam bilhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando sua trajetória como um dos artistas mais ouvidos do Brasil.

PUBLICIDADE

De acordo com o Portal G1, o show solidário será também uma celebração da atuação do Sesc Amazonas em áreas como Cultura, Educação, Assistência, Lazer e Saúde, reforçando o compromisso da instituição com a comunidade.

Onde retirar os ingressos

Os ingressos já estão disponíveis para troca nas unidades do Sesc, com horários variados para facilitar o acesso do público:

  • Sesc Ler Cidade Nova – Rua Visconde de Itanhaém, 94 – Segunda a sexta: 8h às 17h (intervalo das 12h às 13h)

  • Sesc Balneário – Av. Constantinopla, 288, Alvorada – Segunda a sexta: 8h30 às 16h30; Sábado: 7h às 17h; Domingo: 8h às 16h

  • Sesc Centro – Rua Henrique Martins, 427, Centro – Segunda a sexta: 8h30 às 17h30

Com entrada solidária e grandes sucessos no repertório, o evento promete reunir milhares de pessoas em uma noite de música, alegria e solidariedade em Manaus.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Corpo decapitado é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Caso está sob investigação da DEHS.

há 12 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Uarini é investigado pelo MP-AM por não repassar contribuições previdenciárias ao INSS

A investigação começou após denúncias de servidores que solicitaram aposentadoria e não tiveram descontos transferidos ao INSS.

há 43 minutos

Amazonas

Lancha pega fogo próximo ao Porto da Usina Termelétrica de Barcelos; assista

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o barco completamente em chamas e uma densa fumaça preta.

há 50 minutos

Brasil

Pastor mirim Miguel Oliveira é chamado de falso profeta e confronta homem: “Não deixa eu falar da sua amante”

Adolescente de 15 anos, conhecido por polêmicas e supostas curas, reagiu com acusações pessoais contra um fiel que o chamou de “falso profeta”.

há 52 minutos

Amazonas

Corregedor-geral de Justiça do Amazonas reúne Comitê Gestor do Fundo de Indenização do Registro Civil

Primeira reunião debateu medidas para modernizar e fortalecer a atuação das serventias extrajudiciais no estado

há 1 hora