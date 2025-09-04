Ferrugem celebra os 79 anos do Sesc Amazonas com show solidário em Manaus

Notícias do Amazonas – O cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do pagode contemporâneo, será a grande atração do evento “Tem Sesc Aqui”, em comemoração aos 79 anos do Sesc Amazonas. O show solidário acontece no próximo 13 de setembro, no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus.

Para participar, o público deve trocar 2 kg de alimentos não perecíveis por ingressos nas Centrais de Relacionamento do Sesc em Manaus, localizadas no Centro, Cidade Nova e Balneário. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais da instituição.

Uma noite de música e solidariedade

Fenômeno do pagode, Ferrugem é conhecido por sucessos que embalam multidões, como É Natural, Pirata e Tesouro e Para Você Acreditar. Seus hits somam bilhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando sua trajetória como um dos artistas mais ouvidos do Brasil.

De acordo com o Portal G1, o show solidário será também uma celebração da atuação do Sesc Amazonas em áreas como Cultura, Educação, Assistência, Lazer e Saúde, reforçando o compromisso da instituição com a comunidade.

Onde retirar os ingressos

Os ingressos já estão disponíveis para troca nas unidades do Sesc, com horários variados para facilitar o acesso do público:

Sesc Ler Cidade Nova – Rua Visconde de Itanhaém, 94 – Segunda a sexta: 8h às 17h (intervalo das 12h às 13h)

Sesc Balneário – Av. Constantinopla, 288, Alvorada – Segunda a sexta: 8h30 às 16h30; Sábado: 7h às 17h; Domingo: 8h às 16h

Sesc Centro – Rua Henrique Martins, 427, Centro – Segunda a sexta: 8h30 às 17h30

Com entrada solidária e grandes sucessos no repertório, o evento promete reunir milhares de pessoas em uma noite de música, alegria e solidariedade em Manaus.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On