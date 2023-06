Festa dos Visitantes 2023 na próxima quinta-feira (29/06) o Bumbódromo de Parintins (distante 369 de Manaus) recebe a Festa dos Visitantes e coloca no estrelato artistas locais e nacionais. Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e apoio cultural da Eneva, a festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1º e 2 de julho).

Nas oito horas de música, o palco 360º montado na arena do Bumbódromo vai receber as atrações nacionais Ludmila e Simone Mendes, além dos artistas locais que estão à frente dos diversos gêneros musicais, passando pelo pop, pagode, samba, música eletrônica até o ritmo que impera na Ilha Tupinambarana: as toadas de boi bumbá.

Os portões do Bumbódromo estarão abertos a partir das 16h30 e, às 17h, a artista amazonense, produtora cultural e rapper, Rafa Militão, inicia a sequência de shows.

“É a realização de um sonho mesmo. É uma coisa grandiosa, a gente sabe a importância que o festival tem. É uma vitrine para quem vem de fora conhecer um pouco mais do que a gente tem feito aqui [no Amazonas] e entender que o Norte está acontecendo”, revela a artista que iniciou a carreira no curso de música do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e, hoje, está inserida no rol de novos artistas que se projetaram no cenário nacional.

Outro estreante é o cantor Mikael, também amazonense, que desponta na cena do pagode ao samba. “Ficamos bastante emocionados e este ano vai ser totalmente diferente, dentro da Arena, vai ser único, novo e a gente participar desse evento é inexplicável, além de dividir o palco com grandes artistas”, disse Mikael, prometendo um show dançante, alegre, muito embora se considere um “exímio cantor romântico”.

Ainda na esteira do pagode, Uendel Pinheiro, um dos nomes mais expressivos do gênero musical da região Norte, acumula quatro participações na Festa dos Visitantes.

“Toda vez que recebo o convite me sinto honrado, e vou lá representar o que a gente faz, cantar muito samba, pagode, toada e música boa para quem vai estar na cidade de Parintins”, assegura o veterano. “A Festa dos Visitantes é o cartão postal de abertura do maior festival folclórico a céu aberto do planeta, então as pessoas encontram a motivação desde quinta-feira para prestigiar o festival”, considera Uendel, também compositor de toadas conhecidas pelo público.

Outro veterano é o cantor e compositor George Japa, que promete um repertório do forró às toadas autorais de sucesso. “Participar da Festa dos Visitantes é sempre a realização de um sonho, por eu ser parintinense e ter assistido sempre do público, e hoje, estar pisando no palco é uma realização de um sonho, apesar de ser o segundo ano participando, é um privilégio abrir a maior festa folclórica do Norte do Brasil”, revela Japa.

A nova safra de artistas amazonenses da cena eletrônica será representada pelo DJ Jorge Neto. “Assim que recebi o convite fiquei animado pela grandiosidade do evento, não só para a cultura local, como em nível nacional e mundial, tendo em vista que pessoas do mundo todo vão a Parintins”, conta Jorge Neto. “Como tocarei entre a Ludmila e a Simone, pode ter certeza que o setlist será bem pra cima e continuarei na mesma frequência do funk e do pop, entregando a pista para Simone”, antecipa o DJ.

Movimento dos bumbás

Defendendo o ritmo protagonizado no festival, o levantador de toadas do Garantido David Assayag acredita que o novo formato dentro do Bumbódromo será um sucesso. “Vamos ter várias atrações locais e nacionais. É o governo valorizando a nossa arte, cultura, música e artistas. A gente agradece muito ao Governo Wilson Lima por essa valorização. A expectativa é grande”, disse o artista do boi encarnado.

O boi Caprichoso vem representado pelo artista parintinense Jr Paulain, que define esta edição como um marco histórico do festival. “A gente fica muito feliz pela oportunidade e a ideia de fazer no Bumbódromo com uma multidão, sem dúvida, vai fazer história nesse grande festival de 2023”. E para ele, a rivalidade entre os bois, será apenas no festival. “Vou fazer o meu melhor, passar no palco de artistas nacionais, dividir o palco com David Assayag é realmente um grande momento da minha carreira”, disse Paulain.

Estrutura e papel social

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, assegura que o Bumbódromo está pronto para receber a programação que movimenta a Ilha Tupinambarana.

“Temos intimidade com a realização de grandes espetáculos e, com anuência dos bois (Caprichoso e Garantido), a festa vai permitir que os artistas dos bois tenham uma estrutura de qualidade e parte técnica que nunca tiveram antes nos ensaios, já que sistema de som estará montado e completo dentro do Bumbódromo para Festa dos Visitantes”, disse o secretário se referindo à passagem de som dos bumbás, nos dias 27 e 28 de junho, no Bumbódromo.

A entrada da Festa dos Visitantes será gratuita, mediante a doação de dois itens de uma lista predefinida de produtos não perecíveis. Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso à festa.

Ao todo, 17 mil pulseiras serão disponibilizadas, sendo 10 mil distribuídas entre os dias 27 e 28 de junho e o restante no dia 29. A ação é um resultado da parceria entre a pasta de Cultura e de Assistência Social.

Um posto de arrecadação e armazenagem está sendo mapeado em Parintins para abrigar as doações. As trocas serão do dia 27 a 29 de junho e a proposta é que os postos recebam doações voluntárias até o final da temporada bovina.

