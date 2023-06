Festa dos Visitantes e Festival de Parintins serão transmitidos no Largo São Sebastião

O Largo de São Sebastião entrará no clima do 56º Festival Folclórico de Parintins, a partir das 19h desta quinta-feira (29/06), com a transmissão da Festa dos Visitantes para quem ficou na capital e não abre mão de prestigiar o espetáculo do povo da floresta. A disputa entre os bumbás Caprichoso e Garantido, de 30 de junho a 2 de julho, também será exibido em telões no Centro de Manaus.

O secretário executivo Candido Jeremias explica que uma estrutura será montada com telão, cadeiras e segurança. Segundo ele, na quinta-feira, a programação se estenderá até meia-noite , enquanto, no dia 30, o horário será das 20h às 2h30. Na segunda e terceira noite de apresentação dos bumbás, a transmissão será das 19h às 2h30.

“O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, preparou uma extensa programação relacionada ao Festival Folclórico de Parintins em Manaus para o público que procura um espaço aberto para acompanhar os eventos da Ilha Tupinambarana”, afirma Candido Jeremias.

A montagem da estrutura iniciou nesta terça-feira (27/06), no Largo de São Sebastião.

Festa dos Visitantes 2023

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e apoio cultural da Eneva, a festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1º e 2 de julho). Pela primeira vez, a festa será realizada no Bumbódromo e contará com um palco 360º para receber os shows de Uendel Pinheiro, George Japa, David Assayag, Mickael, Jr Paulain, Rafa Militão, DJ Jorge Neto e as atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes.