Festival Adore 2025 promete agitar Manaquiri com show de talentos, feiras e oficinas

Notícias do Amazonas – A cidade de Manaquiri, no interior do Amazonas, se prepara para receber mais uma edição do tradicional Festival Adore, que acontece entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, na Praça Central de Manaquiri com show de talentos, feiras e oficinas.

A programação conta com oficinas temáticas nas áreas de louvor, dança, teatro, jornalismo, mídias sociais e sonorização. Haverá também área gamer, barracas com patrocínio de marcas locais, sorteios com transmissão ao vivo no YouTube e um concurso de calouros, o Talento Show, com fases classificatórias e premiações para os vencedores. O espaço contará ainda com acesso à internet liberado para o público.

PUBLICIDADE

Entre as atrações confirmadas estão as bandas Templos, El Shaday e Group Sublime, além dos ministérios de louvor Leão de Judá, Caçadores da Presença e Frutos da Oliveira.

Realizado há mais de uma década, o evento cultural é promovido pela Igreja Cristã Leão de Judá e tem a poio da Prefeitura de Manaquiri. O objetivo principal do festival é angariar recursos para obras e melhorias no templo.

Neste ano, o evento será realizado na Praça Central de Manaquiri pela primeira vez, para ampliar o alcance do festival e tornar sua programação ainda mais acessível ao público local.

PUBLICIDADE

Para quem não puder comparecer presencialmente, o Festival Adore 2025 será transmitido na íntegra pelo Facebook oficial da Igreja Cristã Leão de Judá.

Mais detalhes sobre a programação diária e oficinas podem ser conferidos no Instagram oficial da igreja: @ic_leaodejuda.