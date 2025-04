Festival Amazonas de Ópera apresenta espetáculo para crianças com Transtorno do Espectro Autista

Notícias do Amazonas – Nesta quinta-feira (24/04), o Teatro Amazonas será palco de uma apresentação especial da 26ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO), voltada exclusivamente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espetáculo adaptado começa às 19h e tem entrada gratuita, sendo necessário apresentar a carteira de identificação da pessoa com TEA para acesso.

O maestro Marcelo de Jesus, diretor musical do festival, destaca que a ópera, ao integrar música, teatro, artes visuais e movimento, proporciona uma experiência sensorial rica e envolvente, com grande potencial de inclusão. “A estrutura rítmica e melódica da ópera, além de suas repetições, pode oferecer previsibilidade e prazer auditivo para crianças no espectro autista”, explica.

Ele também ressalta que a experiência não se limita à plateia. Atividades como oficinas musicais e produções participativas ajudam a desenvolver habilidades motoras, emocionais e sociais de pessoas autistas, promovendo inclusão de forma prática e significativa.

A iniciativa faz parte de um esforço do FAO para tornar a ópera mais acessível e democrática. “Com adaptações simples e uma mentalidade aberta, os teatros podem ser espaços verdadeiramente acolhedores, reforçando a capacidade transformadora da arte”, pontuou a coordenação do espetáculo.

O FAO 2025 conta com recursos da Lei Rouanet, patrocínio do Bradesco, apoio da Innova e Swarovski, e é organizado em parceria com o Governo do Amazonas. A programação inclui três óperas, três concertos, dois recitais e o lançamento do projeto internacional “Corredor Criativo da Amazônia”, que unirá instituições culturais do Brasil, Colômbia, Portugal e Áustria em torno da sustentabilidade cultural e ambiental.