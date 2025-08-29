Festival de Ciranda de Manacapuru terá pela primeira vez atração nacional e shows regionais

Notícias do Amazonas – Pela primeira vez, o Festival de Cirandas de Manacapuru, localizado a 68 km de Manaus, contará com shows musicais nas três noites do evento, realizados no Parque do Ingá, sempre após as apresentações das cirandas, a partir das 1h15. A programação completa acontece de 29 a 31 de agosto.

PUBLICIDADE

A iniciativa, apoiada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, busca prolongar a programação e atrair um público ainda maior para prestigiar o festival. No palco do Cirandódromo, estão previstas seis apresentações musicais, sendo uma atração nacional e cinco regionais.

Leia mais: Fiscalização do transporte rodoviário é intensificada pelo 27º Festival de Cirandas de Manacapuru

PUBLICIDADE

Segundo o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, o objetivo é tornar o festival o maior de todos os tempos:

“Nossas cirandas já fazem um grande espetáculo e os shows vêm para incrementar ainda mais essa grande festa. Aproveito para convidar a todos para vir conhecer e curtir essa grande expressão cultural que são nossas cirandas”.

Programação musical

PUBLICIDADE

Sexta-feira (29/08): Após a apresentação da Ciranda Guerreiros Mura, sobem ao palco Banda Prime e, em seguida, a atração nacional Pixote encerra o primeiro dia do festival.

Sábado (30/08): Após a Ciranda Tradicional, se apresentam Fernando Sales e Banda Naquele Pique Forró, a partir das 1h15.

Domingo (31/08): Após a apresentação da Ciranda Flor Matizada, sobem ao palco Delírios do Samba e Mikael e Banda, encerrando o festival de 2025.