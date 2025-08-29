A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Festival de Ciranda de Manacapuru terá pela primeira vez atração nacional e shows regionais

Programação vai de 29 a 31 de agosto, no Parque do Ingá.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 07:50

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas Pela primeira vez, o Festival de Cirandas de Manacapuru, localizado a 68 km de Manaus, contará com shows musicais nas três noites do evento, realizados no Parque do Ingá, sempre após as apresentações das cirandas, a partir das 1h15. A programação completa acontece de 29 a 31 de agosto.

PUBLICIDADE

A iniciativa, apoiada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, busca prolongar a programação e atrair um público ainda maior para prestigiar o festival. No palco do Cirandódromo, estão previstas seis apresentações musicais, sendo uma atração nacional e cinco regionais.

Leia mais: Fiscalização do transporte rodoviário é intensificada pelo 27º Festival de Cirandas de Manacapuru

PUBLICIDADE

Segundo o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, o objetivo é tornar o festival o maior de todos os tempos:

“Nossas cirandas já fazem um grande espetáculo e os shows vêm para incrementar ainda mais essa grande festa. Aproveito para convidar a todos para vir conhecer e curtir essa grande expressão cultural que são nossas cirandas”.

Programação musical

PUBLICIDADE

Sexta-feira (29/08): Após a apresentação da Ciranda Guerreiros Mura, sobem ao palco Banda Prime e, em seguida, a atração nacional Pixote encerra o primeiro dia do festival.

Sábado (30/08): Após a Ciranda Tradicional, se apresentam Fernando Sales e Banda Naquele Pique Forró, a partir das 1h15.

Domingo (31/08): Após a apresentação da Ciranda Flor Matizada, sobem ao palco Delírios do Samba e Mikael e Banda, encerrando o festival de 2025.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Avenida Brasil, zona Oeste de Manaus

Segundo testemunhas, os motociclistas colidiram e foram arremessados ao chão.

há 30 minutos

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado na unidade

Homem foi admitido na unidade pelo Samu e permanece sem identificação.

há 46 minutos

Brasil

Macabro: Veja momento em que homem é flagrado matando e comendo gatos e cachorros

Suspeito confessa captura de animais abandonados para consumo próprio; investigação prossegue.

há 50 minutos

Amazonas

Fiscalização do transporte rodoviário é intensificada pelo 27º Festival de Cirandas de Manacapuru

Mais de 3.500 passageiros devem utilizar o transporte rodoviário intermunicipal com destino ao município durante o evento.

há 59 minutos

Brasil

Pai é preso após espancar filha recém-nascida de apenas 5 dias de vida; assista

Suspeito alega ter doenças mentais.

há 1 hora