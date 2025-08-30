Festival de Cirandas de Manacapuru deve gerar R$ 5 milhões e atrair 70 mil pessoas, diz Wilson Lima

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima ressaltou, na abertura do 27º Festival de Cirandas de Manacapuru, que o evento é um importante motor de geração de emprego e renda no Amazonas. A expectativa é reunir cerca de 70 mil pessoas em três dias, movimentando R$ 5 milhões na economia local e gerando mais de 1.000 empregos diretos e indiretos.

“O Governo do Estado, além de apoiar a cultura, mexe com a economia do município. Só aqui no Parque do Ingá, temos 180 ambulantes. Este ano investimos R$ 7,6 milhões, incluindo patrocínio às cirandas e reforma da estrutura, beneficiando artistas e a população”, afirmou Wilson Lima, acompanhado do secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André.

O festival conta com apresentações das cirandas campeãs e promete fortalecer o turismo e a economia criativa da cidade. Desde 2019, o Governo do Amazonas já destinou mais de R$ 35,5 milhões para o evento.

Segurança reforçada

A Operação de Segurança do festival mobiliza 160 policiais militares, reforço da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Arsepam e Detran-AM. O esquema inclui viaturas com tecnologia de monitoramento, equipe médica e ambulâncias, garantindo proteção e suporte à população e visitantes durante os três dias de evento.