Festival de Cirandas de Manacapuru inicia com apresentação da Ciranda Flor Matizada hoje no Parque do Ingá

A partir de hoje (01/09) o convite para cirandar ganha força com o início do 25º Festival de Cirandas de Manacapuru, no Parque do Ingá. O complexo cultural, também conhecido como Cirandódromo, será tomado pelas cores lilás e branco da Ciranda Ciranda Flor Matizada. O espetáculo inicia às 21h30 podendo se estender por até 2h30. A entrada é gratuita.

O festival é realizado pelas cirandas com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Prefeitura de Manacapuru. A ordem das apresentações segue um modelo de rodízio anual, acordado entre as agremiações, portanto, no sábado (02/09), é vez da Ciranda Guerreiros Mura e, no domingo (03/09), a Ciranda Tradicional.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, enaltece a valorização cultural do evento e o fortalecimento da cadeia produtiva formada por artistas atuantes nos mais diversos segmentos. “O Festival de Cirandas de Manacapuru preserva a identidade cultural do município, além de gerar emprego e renda a mais de 200 profissionais da classe artística envolvidos em trabalhos com as cirandas, iniciados meses antes do festival”, pontua o secretário.

“São compositores, aderecistas, técnicos de som, iluminação, músicos, costureiras e demais profissões que encontram campo de atuação. O comércio também fica aquecido, o turismo local e a visibilidade é dada ao município, em virtude do festival”, destaca o secretário.

Espetáculo

Neste ano, a Ciranda Flor Matizada defende o tema “Muricariuas”, e vem com o Cordão de Entrada formado por 40 integrantes e o Cordão de Cirandeiros com 60 pares, além dos itens oficiais que são pontuados.

A agremiação nasceu no bairro do Centro de Manacapuru, sendo a pioneira entre as cirandas com 43 anos de atuação.

Palco alternativo

Dando sequência à festa, shows de artistas conhecidos pelos manacapuruenses e com pelo público de Manaus serão realizados após o término das apresentações das cirandas. A cada noite, atrações diferentes sobem ao palco montado no estacionamento da Rodoviária de Manacapuru, ao lado do Parque do Ingá.

Na primeira noite de festa, se apresenta, a partir da 00h, o cantor Dieguinho Damasceno e, às 1h30, é a vez de Mikael e Banda. O acesso à festa também é gratuito.

Redação AM POST