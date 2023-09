Festival de Cirandas de Manacapuru: Interdição de ruas no entorno do Parque do Ingá inicia hoje

Os visitantes e os moradores do município que recebe o 25º Festival de Cirandas de Manacapuru estão em contagem regressiva para prestigiar os espetáculos das cirandas Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional, respectivamente, nesta sexta, sábado e domingo (1º, 02 e 03/09). O evento conta com um esquema operacional de interdição parcial e total de ruas do entorno do Parque do Ingá, para garantir a chegada e a saída do público.

Algumas vias já estão parcialmente bloqueadas, controladas por agentes de trânsito, contudo, a partir das 18h desta sexta-feira (1º/09), a interdição será total para circulação de veículos nas principais vias de acesso ao Parque do Ingá: Boulevard Pedro Rattes, próximo ao Maranata; as ruas Ceará, Paraná, Adolfo Cavalcante, Feira da Liberdade, Regina Fernandes e Gaspar Fernandes. A rua Rio Grande do Sul fluirá em sentido único, em direção ao Centro e, a Policarpo de Souza, terá bloqueio parcial, controlada por agentes de trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O festival, organizado pelas Cirandas, recebe o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Prefeitura de Manacapuru. Segundo o diretor de evento da pasta de Cultura, José Luís de Souza, o aparato logístico e operacional se faz necessário, devido ao aumento da demanda esperada no fim de semana.

“Na segunda-feira, no ensaio da Matizada, tivemos um público de 1,8 mil. Na terça, a Guerreiros Mura reuniu 2,7 mil e a Tradicional acompanhou a mesma média. Mas na sexta-feira, sábado e domingo, além do público de Manacapuru, terá a presença do manauara e de outros municípios próximos”, afirma José Luís, pontuando os ensaios gerais como termômetro do festival.

Recomendações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seguindo os moldes dos grandes eventos promovidos no estado, no 25º Festival de Cirandas de Manacapuru está proibida a entrada e a comercialização de objetos perfurocortantes (facas, canivetes, garfos, espetos, tesouras, entre outros), garrafas de vidro e alumínio, e qualquer outro item que possa colocar em risco a segurança do público. A medida atende a portaria nº 011/2014-GS/SSP-AM, que proíbe também garrafas de vidro, alumínio, armas de fogo de arremesso e Brancas, guarda-chuva com haste metálica, martelos, seringas, extintores, capacetes, fogos de artifício e explosivos.

Outra medida necessária está relacionada ao acesso de menores no Parque do Ingá. Crianças de até sete anos incompletos poderão participar do evento somente no perímetro do entorno do Parque Ingá, até as 23h30, no limite estabelecido pelos órgãos de segurança. Para crianças de 7 a 14 anos incompletos, é permitido ficar na arena e nos arredores do parque até a 00h, desde que estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais. Ainda conforme a Portaria, adolescentes a partir de 14 anos completos podem permanecer após a 00h na arena e no entorno do parque, também acompanhados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST