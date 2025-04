Festival de Parintins 2025: SSP-AM faz reunião de nivelamento para definir estratégias no evento

Notícias do Amazonas –A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) promoveu, na manhã desta quinta-feira (24/04), a segunda reunião de alinhamento da operação integrada que garantirá a segurança do 58º Festival Folclórico de Parintins. O encontro ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus, reunindo representantes de cerca de 60 órgãos estaduais, federais e municipais.

Coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Integrada (Seagi), a operação tem como objetivo organizar e executar ações estratégicas no município de Parintins, distante 369 quilômetros da capital, durante o período do festival. Questões como controle de vendedores ambulantes, isolamento de perímetros, mobilidade urbana e conscientização da população local foram os principais pontos debatidos na reunião.

De acordo com o tenente-coronel Alisson Botelho, chefe do Departamento de Planejamento Integrado da Seagi, o trabalho conjunto garante mais eficiência nas operações. “A integração com os demais órgãos assegura uma atuação mais assertiva, com foco na proteção da população e no bom andamento do evento”, destacou.

O diretor de eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, José Luís de Almeida, afirmou que a expectativa é de um festival ainda maior que o de 2024. “Teremos uma festa mais grandiosa, com reforço na segurança e ampliação dos serviços aos visitantes, que encontrarão uma programação cultural e turística completa”, disse.

Participam da operação órgãos como a Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), FVS-RCP, Detran-AM, Sejusc, Juizado da Infância e Juventude Infracional, Amazonas Energia, entre outros.