O Governo do Amazonas oferecerá 30 vagas gratuitas para o Festival de Parintins, destinado a pessoas com deficiência (PcD’s). As inscrições dos residentes em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) serão presenciais, e ocorrerão nos dias 22 e 23 de maio, de 8h às 11h e de 14h às 17h, no Bumbódromo. Quem não mora na cidade, poderá fazer a inscrição online.

No ato do cadastro, o solicitante deverá apresentar documentação completa e atualizada, com Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Comprovante de Residência e Carteira de Identificação de Pessoa com Deficiência (CIPcD), Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) ou laudo médico.

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC). Serão disponibilizados 60 lugares para 30 PcDs, cada um com direito a um acompanhante, sendo 15 vagas para residentes de Parintins e 15 para residentes dos demais municípios do Amazonas.

O resultado da solicitação será informado no dia 29 de maio, por e-mail e mensagem via whatsapp, e as credenciais serão entregues no momento da entrada no Festival, por ordem de chegada.

“Essa iniciativa é super importante, pois oportuniza a pessoas com deficiência a participar e conhecer a cultura amazonense. Além do espaço acessível, disponibilizamos também tradução em Libras e audiodescrição para pessoas com deficiência visual”, destaca Sheila Campos, Assessora de Acessibilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, sobre a acessibilidade no Festival.