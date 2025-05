Festival de Parintins é homenageado em sessão especial na Câmara dos Deputados no Amazonas

Notícias do Amazonas – Nesta quarta-feira (7/5), a Câmara dos Deputados realiza, pela segunda vez consecutiva, uma sessão especial dedicada aos bois Caprichoso e Garantido, ícones do Festival de Parintins, um dos maiores eventos culturais da Região Norte. A iniciativa tem como objetivo valorizar a tradição folclórica do Amazonas e reconhecer a festa como patrimônio cultural brasileiro.

O evento foi proposto pelo deputado federal licenciado Saullo Vianna (União Brasil), com o apoio do também deputado federal Pauderney (União), que participará da solenidade em virtude do afastamento de Vianna. A sessão contará com a presença de autoridades, artistas, representantes dos bois e lideranças culturais, além de apresentações artísticas que exaltam a riqueza simbólica e estética do festival.

O Festival de Parintins é realizado anualmente desde 1988 no Bumbódromo da cidade, localizada no interior do Amazonas. A celebração gira em torno da disputa entre os bois Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho), que encantam o público com espetáculos grandiosos de música, dança, alegorias e encenações temáticas.

Em 2024, o festival atraiu mais de 120 mil turistas e movimentou cerca de R$ 180 milhões, fortalecendo a economia local e gerando milhares de empregos temporários. Para Saullo Vianna, a homenagem é uma forma de destacar o potencial cultural e econômico do evento: