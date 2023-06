FIEAM enfrenta crise de imagem após escândalos envolvendo nomes importantes da entidade no AM

Uma crise na imagem da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), atualmente comandada pelo empresário Antônio Silva, tem abalado a entidade, que tem mais de 63 anos de história no Amazonas, e deixado empresários e industriários locais envergonhados com o escárnio e a falta de seriedade de membros do órgão. A FIEAM é responsável por atuar, principalmente, no desenvolvimento da indústria local, por meio da livre iniciativa, sobretudo, do segmento empresarial industrial por meio de contribuições nos aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais.

Foram vazados por uma ex-funcionária, na última quinta-feira, 15, vídeos de sexo gravados por câmeras de segurança de dentro da FIEAM e são atribuídos a colaboradores da instituição. Em nota enviada a imprensa, a Federação confirmou, que funcionários da entidade estão envolvidos nas imagens e prometeu apurar a quebra de conduta de servidores.

Em um dos vídeos a mulher aponta que seja um chefe de gabinete do próprio presidente Antônio Silva, de crachá, e mantendo relações sexuais com uma mulher dentro da Federação.

“A entidade identificou possível quebra de conduta no comportamento de colaboradores em ambiente de trabalho – e já está atuando conforme as melhores práticas e atendendo o que estabelece seus protocolos“, destaca trecho da nota.

A crise de imagem é ocasionada por um ou mais eventos negativos envolvendo uma empresa ou instituição. Esses acontecimentos têm grandes chances de afetar a reputação de um órgão.

Na nota, a FIEAM também fala que “fica claro que o objetivo de tais exposições é de ‘denegrir’ imagem e destruir reputações, razão pelas quais, neste sentido, todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis já estão em curso”.

Caso de Polícia

Outro escândalo que de certa forma também respingou na imagem da FIEAM foi a prisão do empresário Márcio Villas Boas de Paula, que é filho do economista Wilson Périco, que ocupou o cargo de presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) por 10 anos e saiu ano passado para disputar eleição.

Marcio Villas Bias foi alvo da Operação Esfinge da Polícia Civil do Amazonas, deflagrada nesta semana, e prendeu 14 integrantes de uma organização que operava um esquema de pirâmide financeira, tinha como vítimas funcionários públicos no Amazonas e roubou mais de R$ 50 milhões. Conforme a PC-AM, os alvos todos têm menos de 30 anos e levavam uma vida de luxo. Alguns moravam em condomínios de alto padrão, nos bairros Ponta Negra e Adrianópolis, e usavam o dinheiro para ostentar em viagens internacionais.

O filho de Wilson Périco é sócio de duas empresas ligadas aos donos da empresa Lótus, considerada pela polícia como o “coração” de todo o esquema.

Contas reprovadas

Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) reprovou nesta sexta-feira (16) a prestação de contas de campanha do ex-presidente do CIEAM, referente à campanha para deputado estadual em 2022. Conforme o Tribunal a decisão é sobre a ausência de extrato bancário, o que é considerado uma irregularidade grave.

Em abril, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já havia desaprovado a prestação de contas de campanha de Périco. Ele recorreu da decisão, porém, na nova sentença, a justiça eleitoral reprovou o pedido e afirmou que “no caso em análise, o recorrente não alega ofensa a qualquer dispositivo da Constituição Federal ou de lei; mas, tão somente, dissídio jurisprudencial”.

Segundo dados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ‘DivulgaCand’, a campanha de Périco contou com recursos de R$ 156.015,00. Ele recebeu R$ 136.015,00 em doações de pessoas físicas e R$ 20 mil de doação do Avante.