Fieam se manifesta sobre vazamento vídeos de sexo gravados dentro da sede da federação em Manaus

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), divulgou nota nesta sexta-feira (16), se manifestando após uma ex-funcionária, que não quis se identificar, vazar vídeos de câmeras de segurança e acusar o presidente da federação, Antônio Silva, de realizar orgias com garotas de programa dentro da entidade. Também foi vazado vídeo de um chefe de gabinete, não identificado, mantendo relações sexuais com uma mulher em uma sala do órgão.

No texto, a Fieam afirma que “identificou possível quebra de conduta no comportamento de colaboradores em ambiente de trabalho – e já está atuando conforme as melhores práticas e atendendo o que estabelece seus protocolos”.

A mulher afirma em texto longo destinado a esposa do presidente da FIEAM, que conseguiu as imagens após o próprio Antônio Silva enviá-las por engano para uma colaboradora amiga dela. Conforme denúncia o homem apagou os arquivos mas já tinha sido salvo.

“Somos ameaçadas de demissão se não toparmos participar das putarias. Temos registros dos locais em que ele se encontra com essas vagabundas que hoje são maioria na FIEAM“, afirma.

“Ele e o chefe de gabinete se utilizam das dependências da Federação para praticarem todo e qualquer ato imoral. Esses vídeos são só da federação, mas temos várias imagens dele entrando e saindo de outros locais com elas. Iremos disponibilizar em breve os vídeos e as fotos delas com ele saindo desses ambientes“, declara.

Leia nota na íntegra:

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), em respeito aos seus mais de 63 anos de atuação em favor do desenvolvimento do Estado do Amazonas, vem esclarecer sobre a veiculação de imagens e texto anônimo com injúrias, na tentativa de difamar a sua direção.

A entidade identificou possível quebra de conduta no comportamento de colaboradores em ambiente de trabalho – e já está atuando conforme as melhores práticas e atendendo o que estabelece seus protocolos, mas aponta que, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as imagens têm caráter privado, pois acabam por expor as partes envolvidas, sem qualquer cuidado relacionado à preservação de suas identidades e por conseguinte à integridade destas.

A tentativa de aproveitar um fato isolado para envolver não apenas a diretoria desta entidade, mas seus familiares com difamações e injúrias, mostra-se nefasta, e deixa clara a sua real intenção, pois se o objetivo fosse a verificação dos acontecimentos narrados, os canais seriam outros, portanto, fica claro que o objetivo de tais exposições é de denegrir imagem e destruir reputações, razão pelas quais, neste sentido, todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis já estão em curso.