Filha de senador morre após descarga elétrica em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A filha do finado senador José Esteves, Norma Esteves, morreu eletrocutada na noite desta terça-feira (11), na comunidade Bom Socorro do Zé Açu, zona rural do município de Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o esposo da vítima, o acidente aconteceu após a retomada da energia na residência, na ocasião, ele ainda tentou socorre-la, mas também foi atingido pela descarga elétrica.

Norma era militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e já foi candidata a Câmara Municipal.

*Leia a nota que a sigla emitiu após o falecimento da mulher:*

Continua depois da Publicidade

O Partido dos Trabalhadores com muita tristeza comunica o falecimento da nossa aguerrida militante e defensora das mulheres, das minorias e do povo de Parintins, Norma Esteves, filha do nosso eterno e saudoso Senador José Esteves, ocorrido na noite desta terça-feira, na comunidade do Bom Socorro do Zé Açú.

Norma era uma entusiasta da política e disputou uma cadeira na Câmara Municipal de Parintins nas eleições de 2020, tendo como bandeira o direito das mulheres e do homem do campo.