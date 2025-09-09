Finalista para representar o Brasil no Oscar 2026, “O Agente Secreto” tem sessão especial em Manaus

Notícias do Amazonas – O aguardado longa-metragem “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, será exibido em Manaus na abertura do 7º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, em 16 de setembro, às 20h30, no Kinoplex Amazonas Shopping. A sessão especial, voltada para convidados, marca a estreia do filme na capital amazonense antes de sua chegada oficial ao circuito comercial, prevista para 6 de novembro.

A produção, estrelada por Wagner Moura, já acumula reconhecimento internacional. No 78º Festival de Cannes, conquistou quatro prêmios: Melhor Direção, Melhor Ator, o Prêmio FIPRESCI e o “Art et Essai” da AFCAE. Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que, em busca de paz, deixa São Paulo para viver em Recife, mas se depara com conflitos que resgatam seu passado sombrio. O elenco reúne ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Thomás Aquino, Hermila Guedes, entre outros.

A expectativa do público para assistir ao longa em Manaus foi tamanha que os ingressos gratuitos se esgotaram em apenas 16 minutos. Segundo Diego Bauer, curador do festival, ainda haverá distribuição de senhas presenciais 30 minutos antes da sessão. “É uma honra abrir o Olhar do Norte com um filme de tamanha relevância, que mostra como o cinema brasileiro está descentralizado e sendo produzido em diferentes regiões”, destacou.

Além de Manaus, o filme já percorre uma extensa agenda internacional. Foi destaque em Cannes, no Festival de Toronto (TIFF), no Festival de San Sebastián e integra a programação do BFI London Film Festival, entre outros. No Brasil, terá exibições também no Festival de Brasília, Cine Ceará, CineBH e Festival do Rio.

O Festival Olhar do Norte, referência no cenário audiovisual amazônico, reafirma-se como vitrine para o cinema nacional e internacional, fortalecendo a formação de público e a valorização das produções regionais.