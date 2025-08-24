A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Fiscal comunitário é atacado com tiros em Reserva do interior do Amazonas

Jovem foi baleado durante monitoramento de pesca ilegal e permanece internado em estado estável.

Por Marcia Jornalist

24/08/2025 às 22:42

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Neste domingo, 24, a Polícia Civil investiga o ataque a um fiscal comunitário na Reserva de Amanã, em Maraã, no interior do Amazonas.

O jovem, que atua como manejador de pescado, foi baleado na noite de quarta-feira, 21 de agosto, enquanto realizava uma ronda de monitoramento contra invasores que praticavam pesca ilegal de pirarucu.

Após os disparos, ele foi socorrido e passou por cirurgia em Tefé, onde permanece internado na UTI em estado estável.

A situação revela a gravidade da violência enfrentada por fiscais comunitários que atuam na proteção dos recursos naturais da região.

Comunitários relatam que sofrem ameaças constantes de grupos ligados à pesca predatória e afirmam que não recebem apoio suficiente para garantir a segurança durante as fiscalizações.

O Ibama, por sua vez, informou que acionou órgãos policiais e ambientais para responder ao ataque, destacando que a violência está diretamente relacionada ao comércio ilegal de pescado no Amazonas, incluindo Manaus.

Além disso, o Ibama fez um apelo à população, pedindo que os consumidores evitem adquirir peixes sem origem comprovada, a fim de combater as práticas ilegais e proteger a biodiversidade local.

LEIA MAIS: Lançamento da faixa liberada na Avenida Getúlio Vargas movimenta o Centro de Manaus

A investigação do caso segue em andamento, buscando identificar e responsabilizar os envolvidos no ataque.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Rodoviários anunciam greve de ônibus a partir desta terça (26)

Decisão é resultado de atrasos nos pagamentos e compromissos financeiros dos trabalhadores.

há 58 minutos

Manaus

Acidente entre moto e carro deixa dois feridos na Bola do Coroado, em Manaus; Vídeo

Colisão ocorre na noite deste domingo, 24 de agosto; feridos têm lesões leves.

há 2 horas

Esporte

Corinthians supera Vasco em jogo empolgante no Brasileirão

Vitória por 3 a 2 dá alívio ao Alvinegro após sequência de tropeços.

há 2 horas

Amazonas

Duas mulheres são presas com mais de 10 kg de maconha escondidas em edredons no Amazonas

Policiais identificaram a mulher que aguardava e, após a chegada do ônibus, abordaram a passageira.

há 3 horas

Manaus

Lançamento da faixa liberada na Avenida Getúlio Vargas movimenta o Centro de Manaus

Prefeitura de Manaus promove atividades gratuitas todos os domingos.

há 4 horas