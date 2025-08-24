Fiscal comunitário é atacado com tiros em Reserva do interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Neste domingo, 24, a Polícia Civil investiga o ataque a um fiscal comunitário na Reserva de Amanã, em Maraã, no interior do Amazonas.

O jovem, que atua como manejador de pescado, foi baleado na noite de quarta-feira, 21 de agosto, enquanto realizava uma ronda de monitoramento contra invasores que praticavam pesca ilegal de pirarucu.

Após os disparos, ele foi socorrido e passou por cirurgia em Tefé, onde permanece internado na UTI em estado estável.

A situação revela a gravidade da violência enfrentada por fiscais comunitários que atuam na proteção dos recursos naturais da região.

Comunitários relatam que sofrem ameaças constantes de grupos ligados à pesca predatória e afirmam que não recebem apoio suficiente para garantir a segurança durante as fiscalizações.

O Ibama, por sua vez, informou que acionou órgãos policiais e ambientais para responder ao ataque, destacando que a violência está diretamente relacionada ao comércio ilegal de pescado no Amazonas, incluindo Manaus.

Além disso, o Ibama fez um apelo à população, pedindo que os consumidores evitem adquirir peixes sem origem comprovada, a fim de combater as práticas ilegais e proteger a biodiversidade local.

A investigação do caso segue em andamento, buscando identificar e responsabilizar os envolvidos no ataque.