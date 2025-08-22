A notícia que atravessa o Brasil!

Fiscalização de balanças garante segurança para consumidores e feirantes em Manaus

Ação do Ipem-AM orienta feirantes e verifica balanças, fortalecendo confiança do consumidor e comércio justo.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 18:43

Notícias do Amazonas – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), órgão delegado do Inmetro, realizou nesta sexta-feira (22/08) a “Operação Feiras Livres” na feira da Manaus Moderna, no Centro, zona sul da capital. A ação faz parte de uma iniciativa que ocorre desde 9 de agosto na capital e região metropolitana, voltada para a verificação de balanças e demais instrumentos de pesagem utilizados no comércio local.

Durante a operação, a equipe técnica do Ipem-AM inspecionou os equipamentos, orientando os feirantes sobre a importância de manter as balanças em conformidade com as normas do Inmetro, garantindo transações justas e precisas. Segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, a ação também possui caráter educativo. “Queremos que o consumidor saia daqui com a certeza de que está levando exatamente o que pagou, e que o feirante se sinta valorizado por trabalhar de forma correta”, afirmou.

O diretor do Departamento de Metrologia (Demel), Adriano Cardoso, destacou a relevância da fiscalização: “Colocamos um peso padrão sobre cada balança e conferimos se a medição corresponde ao valor correto. Isso garante segurança nas transações comerciais”.

Leia também: Justiça suspende fiança de R$ 25 mi que levou dono da Ultrafarma a regime domiciliar

Para os comerciantes, a presença do Ipem-AM reforça a credibilidade das vendas. A feirante Maria Adelaide da Silva, com mais de 40 anos de atuação na Manaus Moderna, afirmou: “Quando o Ipem fiscaliza a feira, a gente trabalha com mais segurança e o cliente sabe que está levando o produto na medida certa”.

Em 2025, a operação percorreu cinco feiras da capital, verificando 941 balanças, sendo 19 reprovadas. Novas ações estão previstas ao longo do ano, garantindo orientação aos feirantes e relações de consumo mais justas e seguras. Consumidores podem obter informações pelo 0800 092 2020 ou no site ipem.am.gov.br.

 

