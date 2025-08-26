Fiscalização do Detran resulta em prejuízo de R$ 10 milhões ao tráfico no Amazonas

Notícias de Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) apreendeu, na noite desta terça-feira (26/08), 580 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando mais de meia tonelada. A droga foi encontrada em uma caminhonete durante uma operação de fiscalização na avenida Paxiúbas, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Segundo estimativas, o carregamento representa um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões ao tráfico.

PUBLICIDADE

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, o motorista do veículo, uma Mitsubishi L200 branca, tentou fugir ao avistar a blitz, mas foi perseguido e interceptado por policiais militares no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da cidade. O suspeito foi detido e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição da Justiça.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

PUBLICIDADE

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, explicou que o caso será investigado pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), em parceria com o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a Polícia Militar e o próprio Detran. “Essa ocorrência mostra a eficiência do trabalho integrado das forças de segurança, que atuaram de forma coordenada para retirar uma grande quantidade de drogas de circulação”, afirmou.

O coordenador de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, reforçou que as operações vão além da segurança viária e também contribuem para a segurança pública. Ele destacou ainda que o uso de grupos de mensagens para alertar sobre blitz atrapalha o trabalho de combate ao crime.

“O Detran Amazonas, junto com a PMAM e a PC-AM, tem intensificado ações para garantir tanto a proteção no trânsito quanto a redução de crimes nas ruas”, finalizou Cruz.