A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Fiscalização do transporte rodoviário é intensificada pelo 27º Festival de Cirandas de Manacapuru

Mais de 3.500 passageiros devem utilizar o transporte rodoviário intermunicipal com destino ao município durante o evento.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 07:21

Ver resumo

FOTOS: Arsepam/Arquivo

Notícias do Amazonas  – Uma operação especial de fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal com destino a Manacapuru (a 68 km de Manaus) começou nesta quinta-feira (28), em razão do 27º Festival de Cirandas, que acontece entre os dias 29 e 31 de agosto.

A ação segue até segunda-feira (1º de setembro) e busca garantir segurança e qualidade no deslocamento dos usuários.

PUBLICIDADE

De acordo com o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam, a estimativa é que 3.500 passageiros utilizem o transporte intermunicipal durante o período do evento. Aproximadamente 180 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e táxis, devem ser fiscalizados.

Leia mais: Líder religioso dizia pertencer a facção para ameaçar vítimas de estupro em Manacapuru

PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, Ricardo Lasmar, destacou que a intensificação da fiscalização atende orientação do governador Wilson Lima e reforça o compromisso do Governo do Amazonas em oferecer transporte seguro.

“O nosso objetivo é coibir o transporte irregular e assegurar que os passageiros tenham uma viagem tranquila e dentro das normas. Vamos atuar de forma firme para proteger quem vai a Manacapuru prestigiar as cirandas Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional”, afirmou.

PUBLICIDADE

As passagens para Manacapuru custam R$ 32,20 e podem ser adquiridas tanto no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus) quanto na Rodoviária de Manacapuru. Lasmar reforçou que qualquer cobrança acima do valor autorizado é passível de penalidade e que denúncias podem ser feitas diretamente aos fiscais ou registradas na Ouvidoria da Agência, pelo telefone (92) 2020-1117.

Fiscalização e segurança

PUBLICIDADE

Todos os veículos regulares possuem adesivos da Agência fixados nas laterais e na traseira, atestando que passaram por vistoria do Detran-AM, do Inmetro e por engenheiros da própria instituição, além de estarem com os seguros obrigatórios em dia.

As equipes estão posicionadas em três pontos estratégicos: no Terminal Rodoviário de Manaus, após a Ponte Rio Negro, em Iranduba, e no município de Manacapuru.

Veículos clandestinos ou com pendência cadastrais estarão sujeitos a multas de até R$ 4.636,42, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência. Também estão previstas penalidades como cassação da licença de operação e até remoção do veículo, conforme o Artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Trecho que liga Avenida Autaz Mirim à Avenida Solimões será interditado a partir desta sexta, em Manaus

Ação da Companhia de Gás do Amazonas começa às 9h e deve durar até segunda-feira.

há 31 segundos

Manaus

Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Avenida Brasil, zona Oeste de Manaus

Segundo testemunhas, os motociclistas colidiram e foram arremessados ao chão.

há 33 minutos

Amazonas

Festival de Ciranda de Manacapuru terá pela primeira vez atração nacional e shows regionais

Programação vai de 29 a 31 de agosto, no Parque do Ingá.

há 33 minutos

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado na unidade

Homem foi admitido na unidade pelo Samu e permanece sem identificação.

há 49 minutos

Brasil

Macabro: Veja momento em que homem é flagrado matando e comendo gatos e cachorros

Suspeito confessa captura de animais abandonados para consumo próprio; investigação prossegue.

há 53 minutos