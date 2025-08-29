Fiscalização do transporte rodoviário é intensificada pelo 27º Festival de Cirandas de Manacapuru

Notícias do Amazonas – Uma operação especial de fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal com destino a Manacapuru (a 68 km de Manaus) começou nesta quinta-feira (28), em razão do 27º Festival de Cirandas, que acontece entre os dias 29 e 31 de agosto.

A ação segue até segunda-feira (1º de setembro) e busca garantir segurança e qualidade no deslocamento dos usuários.

De acordo com o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam, a estimativa é que 3.500 passageiros utilizem o transporte intermunicipal durante o período do evento. Aproximadamente 180 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e táxis, devem ser fiscalizados.

O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, Ricardo Lasmar, destacou que a intensificação da fiscalização atende orientação do governador Wilson Lima e reforça o compromisso do Governo do Amazonas em oferecer transporte seguro.

“O nosso objetivo é coibir o transporte irregular e assegurar que os passageiros tenham uma viagem tranquila e dentro das normas. Vamos atuar de forma firme para proteger quem vai a Manacapuru prestigiar as cirandas Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional”, afirmou.

As passagens para Manacapuru custam R$ 32,20 e podem ser adquiridas tanto no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus) quanto na Rodoviária de Manacapuru. Lasmar reforçou que qualquer cobrança acima do valor autorizado é passível de penalidade e que denúncias podem ser feitas diretamente aos fiscais ou registradas na Ouvidoria da Agência, pelo telefone (92) 2020-1117.

Fiscalização e segurança

Todos os veículos regulares possuem adesivos da Agência fixados nas laterais e na traseira, atestando que passaram por vistoria do Detran-AM, do Inmetro e por engenheiros da própria instituição, além de estarem com os seguros obrigatórios em dia.

As equipes estão posicionadas em três pontos estratégicos: no Terminal Rodoviário de Manaus, após a Ponte Rio Negro, em Iranduba, e no município de Manacapuru.

Veículos clandestinos ou com pendência cadastrais estarão sujeitos a multas de até R$ 4.636,42, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência. Também estão previstas penalidades como cassação da licença de operação e até remoção do veículo, conforme o Artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro.