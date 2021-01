Fisioterapeutas contratados pelo Governo do Amazonas ampliam fluxo de atendimento aos casos de Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas tem realizado, desde o dia 13 deste mês, a contratação temporária de fisioterapeutas para atuação no suporte aos pacientes acometidos pela Covid-19, na rede pública. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), mais de 90 especialistas na área de fisioterapia já foram contratados para atuar na linha de frente, e novas contratações estão em andamento. A atuação dos agentes na assistência às pessoas com dificuldades respiratórias tem sido muito positiva, proporcionando uma nova alternativa no fluxo de atendimento hospitalar.

O coordenador de fisioterapia do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Alessandro Lacerda, destaca que a iniciativa reduz a necessidade de utilização de ventilação invasiva nos pacientes porque evita as chances de agravamento dos casos moderados da doença.

“Como membro da equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta tem um papel fundamental, principalmente para fazer com que o paciente não venha a ser intubado. O atendimento de fisioterapia, que já acontecia na unidade, foi reforçado com a chegada desses novos profissionais. Sem dúvida, tem feito a diferença no serviço prestado a população”, destacou Lacerda.

Após passar mais de 15 dias internado no HPS 28 de Agosto, Nilson Fernandes, de 51 anos, recebeu alta hospitalar no dia 16 de janeiro. O homem destaca que a fisioterapia foi essencial para a melhora do quadro clínico e posterior saída da unidade hospitalar.

“Com a realização de três sessões diárias de fisioterapia, a minha recuperação foi acelerada, sem dúvida. Fui muito bem atendido pela fisioterapeuta, que fazia o acompanhamento do meu quadro, sempre muito atenciosa. Além disso, minha esposa recebia atualizações sobre a minha evolução clínica”, garantiu Fernandes.

Novas contratações – Sobre as contratações, o chefe do Departamento de Recursos Humanos (DGRH) da SES, Mário Ernani Mendonça, esclarece que a ampliação do quadro está sendo realizada por meio do banco de dados de profissionais cadastrados fornecido pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de suprir, de imediato, as demandas das unidades, ampliando a capacidade da rede.

“A chegada desses novos profissionais melhora o fluxo da rede de atendimento. O contrato temporário é válido por 30 dias, podendo ser prorrogado conforme a demanda do Estado”, esclareceu.

Outras unidades – O coordenador do DGRH enfatiza que já foram enviados fisioterapeutas para atuação no HPS 28 de Agosto; HPS João Lúcio; HPS Platão Araújo; Hospital Nilton Lins; Maternidades Ana Braga e Balbina Mestrinho; Instituto da Criança do Amazonas; Instituto da Mulher Dona Lindu; Hospital da Criança, zona oeste; Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon); Serviços de Pronto Atendimento (SPAs); e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital.

* Com informações da Assessoria de Imprensa