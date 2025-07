Flagrante de racha termina com carros apreendidos na Ponta Negra

Notícias do Amazonas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou dois veículos disputando um racha na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (25/07), durante operação da equipe de Fiscalização do órgão.

Os veículos envolvidos, um Toyota Corolla e uma Volkswagen Amarok, foram interceptados e removidos ao parqueamento do Detran. Ambos os motoristas foram autuados por corrida ilegal e por direção ameaçadora aos demais usuários da via.

Segundo o Detran-AM, o condutor do Corolla também foi multado por circular com descarga livre, enquanto o motorista da Amarok foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool.

“As fiscalizações são contínuas e fundamentais para evitar tragédias. Desta vez, conseguimos impedir que esse racha colocasse mais vidas em risco numa via bastante movimentada. Corrida ilegal é infração gravíssima, e os condutores precisam ter mais consciência”, alertou o coordenador-geral de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), participar de rachas é infração gravíssima, sujeita a penalidades como multa, suspensão da carteira de habilitação e até detenção.

