Folha de S. Paulo compara eleição interna do PT no Amazonas a regime da Coreia do Norte

Notícias do Amazonas – A coluna Painel, da Folha de S.Paulo, fez uma analogia provocativa sobre o PT, comparando sua recente vitória interna — com a eleição de Sinésio Campos como presidente estadual do partido no Amazonas — a acontecimentos do regime norte-coreano.

Leia mais: Portaria da Polícia Civil do Amazonas restringe contato direto com a imprensa e gera críticas por ameaça à liberdade de informação

PUBLICIDADE

O texto aponta que, assim como na Coreia do Norte as escolhas partidárias são definidas “de cima para baixo”, sem espaço para disputa real, o PT no Amazonas teria reproduzido a mesma dinâmica autoritária ao eleger seu líder sem resistência. A publicação destaca o tom irônico ao equiparar a conjuntura interna do partido municipal com o controle rígido de sistemas como o da ditadura norte-coreana.

A comparação foi direcionada ao diretório estadual do PT no Amazonas que consagrou a continuidade do deputado estadual Sinésio Campos ao comando da legenda. O resultado foi contestado pelos fiscais de chapa do segundo colocado, e há suspeitas de irregularidades nas urnas. O segundo colocado, José Ricardo (PT-AM), conseguiu 1.358 votos. Sinésio ganhou com uma vantagem de mais de 5.800 votos.

Campos foi reeleito para a presidência do PT estadual com 100% dos votos em cinco cidades e mais de 99% em outras duas, levantando suspeita de fraudes, segundo o texto. As cidades são: Guajará, Juruá, Maraā, Piauí e Tapauá. A Folha de S. Paulo destaca que esses municípios são pequenos, em que menos de 200 eleitores votaram.

PUBLICIDADE

Dos sete candidatos que concorreram ao cargo de presidência do partido, nenhum deles recebeu votos e nem houve votos brancos ou nulos. Em Manicoré, foram 253 votos para ele, com 1 branco e 1 nulo, ou 99,2% do total.

Houve também maiorias expressivas para o presidente reeleito em Santa Isabel do Rio Negro (95%), Envira (93,6%) e Beruri (88,8%).

PUBLICIDADE

Embora o contexto seja um partido democrático, a coluna enfatiza que a falta de dissidência interna e a centralização da decisão assemelham-se — ainda que de forma crítica — ao perfil das escolhas inerentes a regimes fechados.