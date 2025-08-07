Foragido da Justiça de Rondônia é preso em Lábrea por envolvimento em feminicídio e organização criminosa

Notícias do Amazonas – Em uma ação integrada entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Federal do Acre, um ex-policial militar de Rondônia, identificado como Anderson Soares de Lima Vidal, de 48 anos, foi preso na última quarta-feira (6), na comunidade Bom Lugar, no município de Lábrea, sul do Amazonas, próximo a Boca do Acre.

Contra ele, pesavam dois mandados judiciais: um de recaptura por homicídio e outro de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa e extorsão majorada.

De acordo com o delegado Gustavo Kallil, titular da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre, Anderson estava foragido havia cerca de três anos e escondia-se em uma área de difícil acesso. Ele também era o principal suspeito de agredir brutalmente sua companheira, Luciana Rettmann, de 43 anos, no ano de 2023, em Boca do Acre.

A vítima permaneceu em coma desde a agressão e faleceu no último dia 30 de julho, devido às complicações causadas pelas lesões. O caso está sendo tratado como feminicídio e segue sob investigação pela Polícia Civil.

Durante a prisão, os agentes também apreenderam três espingardas com o suspeito, o que resultou em mais uma autuação em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Anderson foi encaminhado à unidade policial e, após audiência de custódia, ficará à disposição da Justiça.