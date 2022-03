Forças de Segurança do Amazonas e Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizam visita técnica no Bumbódromo de Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), junto aos seus órgãos integrados, e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizaram, na manhã desta quinta-feira (24/03), uma visita técnica ao Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para dar início aos preparativos para a realização do 55º Festival Folclórico do município.

Continua depois da Publicidade

Por determinação do governador Wilson Lima, a SSP-AM vai coordenar as ações de policiamento na cidade para garantir a segurança da população durante a realização do festival. Além disso, será ativado o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), em Parintins.

Com antecedência, os secretários e comandantes de corporações verificaram as necessidades do Bumbódromo para que os órgãos envolvidos possam desenvolver, com planejamento, as ações que estarão sob suas responsabilidades.

Além do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, acompanharam a visita técnica o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz; o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Vinícius Almeida; e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Oreilso Muniz.

Continua depois da Publicidade

Os gestores visitaram todas as áreas do Bumbódromo: arena, arquibancadas, camarotes, entre outros locais.

Na terça-feira (22/03), o secretário de Segurança Pública recebeu o secretário de Cultura na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus. A reunião teve como objetivo, alinhar o planejamento da Segurança Pública durante a realização do Festival Folclórico de Parintins.

Continua depois da Publicidade

O evento, considerado uma das maiores manifestações culturais do Brasil, será realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Parintins.

* Com informações da assessoria de imprensa