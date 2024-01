Forças de Segurança do Amazonas mantém patrulhamento nos rios reforçado

Notícias do Amazonas – Apreensões de entorpecentes, animais silvestres, minérios e combustíveis. Esses são alguns dos resultados de três, das quatro Bases Fluviais que estão em operação nos rios do Amazonas. A quarta base está em deslocamento para integrar o trabalho das Forças de Segurança com objetivo de proporcionar mais segurança à população amazonense.

No sábado 20/01), o secretário executivo adjunto de Operações (Seaop), Algenor Teixeira, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) esteve na Base Fluvial Governador Paulo Pinto Nery. A unidade está instalada no rio Solimões, nas proximidades de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus) e atende áreas como Itacoatiara, Urucurituba, Maués, Autazes, Borba, Nova Olinda do Norte, além de Parintins e todos os municípios do rio Madeira.

A Unidade apreendeu desde que entrou em operação, no último dia (15/01) mais de 300 litros de combustível sem procedência comprovada.

A Base Arpão 2, também, demonstrou eficácia na operação. No mesmo dia que atracou, entre os rios Negro e Braço, realizou apreensão de entorpecentes, animais silvestres e minérios. A unidade terá atuação permanente e beneficia os municípios da calha do rio Negro, dentre eles Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro.

Já a Base Fluvial Tiradentes vai reforçar toda a calha dos rios do Alto Solimões, entre Tefé e Nova Olinda do Norte, até o município de Japurá. A Estrutura segue em viagem e em breve, também, entrará em operação.

“Nos estamos ampliando o nosso raio de ação das nossas bases flutuantes. Aqui temos uma tropa integrada com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, trazendo mais segurança para as calhas dos rios e se fazer presente, onde o crime está”, afirmou o secretário da Seaop.

Além das três novas Bases, segue em operação a Arpão 1, que está localizada nas proximidades de Coari.

Efetivo

O envio dos policiais faz parte da operação Fronteira Mais Segura, do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela SSP-AM, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) a partir do Gabinete de Gestão de Fronteiras e Divisas (GGI-F).

Os trabalhos também fazem parte das ações da operação Protetor da Fronteira e Divisas, pertencente ao Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (ENFOC), do Governo Federal.

Além da SSP-AM, as Bases Fluviais contam com o efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Força Nacional de Segurança Pública e Marinha do Brasil.

Redação AM POST