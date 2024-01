Forças de Segurança retiraram mais de 1,4 mil armas de fogo de circulação em 2023

Notícia do Amazonas – No ano de 2023, as Forças de Segurança do Amazonas desempenharam um papel crucial na retirada de mais de 1.433 armas de fogo de circulação. Os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) revelam que, além dessas armas letais, foram apreendidos 270 simulacros e mais de 18 mil munições, evidenciando a efetividade das operações realizadas.

As ações ostensivas, preventivas e de investigação, conduzidas pela Polícia Militar (PMAM) e pela Polícia Civil (PC-AM) em todo o estado, foram responsáveis por esses resultados significativos.

De acordo com as estatísticas do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), das 1.433 armas apreendidas, 496 eram revólveres de diversos calibres, 394 pistolas e 215 espingardas. Além dos armamentos, mais de 18 mil munições foram retiradas de circulação.

Para as Forças de Segurança, cada arma de fogo, seja ela caseira ou um simulacro, removida do cenário cotidiano, contribui diretamente para a redução de práticas criminosas, em especial homicídios e roubos.

A SSP-AM destaca a importância da colaboração da população no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas de maneira sigilosa através dos números 181, o disque-denúncia da SSP-AM, e 190. Ambos os serviços operam 24 horas por dia e são gratuitos, reforçando o compromisso com a segurança e o envolvimento da comunidade no processo de proteção.