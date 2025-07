Fotógrafo amazonense vence prêmio nacional com imagem de super célula na Amazônia

Notícias do Amazonas – O fotógrafo e pesquisador amazonense André Zumak conquistou o primeiro lugar na 14ª edição do Prêmio de Fotografia “Ciência e Arte”, promovido pelo CNPq, com a imagem “O contraste da super célula convectiva com o complexo de lagos da Amazônia”. A premiação aconteceu durante a 77ª Reunião Anual da SBPC, realizada entre os dias 13 e 19 de julho, em Recife (PE).

Capturada por meio de drone em 2024, a imagem vencedora retrata um momento impactante no Lago Tefé, no Amazonas, onde nuvens carregadas se aproximam de uma paisagem afetada pela forte seca. O contraste entre a vegetação que emergiu e a intensidade das nuvens forma uma composição visual única, que une arte, ciência e alerta ambiental.

PUBLICIDADE

Leia também:

Zumak atua no Instituto Mamirauá, onde realiza pesquisas ambientais com foco nos efeitos das mudanças climáticas na Amazônia Central. A fotografia premiada foi registrada durante atividades do projeto “Lagos Sentinelas da Amazônia”, que monitora paisagens durante o período de seca extrema. O pesquisador celebrou o reconhecimento e destacou a importância de mostrar, por meio da arte, as transformações ambientais na região.

Na categoria de imagens feitas por câmeras, Zumak recebeu o prêmio de R$ 15 mil. A segunda colocação ficou com Daniel Rodrigues, doutor em Astronomia, enquanto o terceiro lugar foi para Pedro Henrique Martins, doutor em Zoologia. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores participaram de mesas-redondas e tiveram suas fotos exibidas na exposição oficial da SBPC.