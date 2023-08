FPFtech marcará presença na 20ª Expo ABRH Amazonas

De 24 a 25 de agosto, a FPFtech estará presente na 20ª Expo ABRH Amazonas e no 20º CONAMARH (Congresso Amazônico de Recursos Humanos). O evento acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery, das 14h às 21h. Neste ano, o tema a ser discutido no CONAMARH é: “Amazônia – do seringal à Inteligência Artificial”, que levará os visitantes a refletirem sobre a evolução histórica da Amazônia e sobre o atual avanço tecnológico e seus benefícios para o desenvolvimento da região.

Além do tema geral, outros assuntos serão discutidos, como: preservação do meio ambiente, projetos de impacto social, saúde e educação, direitos dos povos originários e comunidades tradicionais, proteção da Zona Franca de Manaus (ZFM), tecnologia, inovação, trabalho do futuro, entre outros. Simultaneamente com o CONAMARH, será realizada a 20ª Expo ABRH Amazonas, um espaço onde o público poderá visitar stands de empresas, praça de alimentação, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os expositores, a FPFtech, marcará presença trazendo ao público projetos desenvolvidos para a área de RH e de IA contribuindo com o desenvolvimento de pessoas e crescimento da região. “Neste ano, estamos mergulhando em um contexto histórico fascinante, explorando a era do seringal como a pioneira economia do Amazonas e, agora, conectando essa rica história à inteligência artificial. A participação ativa da Fundação Paulo Feitoza nesse contexto está completamente alinhada com nossa missão, como pioneiros na vanguarda tecnológica por 25 anos, temos mantido um compromisso firme com a formação de indivíduos. Durante a exposição, traremos a etech, nossa instituição técnica, e apresentaremos cases inspiradoras, que desempenham um papel vital na consolidação de nosso papel no ecossistema amazônico”, enfatizou Elaine Garcia, Gerente da Área de Desenvolvimento de Negócios da FPFtech.

Além das atividades expositivas, um dos destaques do evento no dia 24 de agosto, será a palestra de Alexandre Amorim, que ocorrerá de 18h às 18h50. Como gestor de tecnologia na FPFtech há 20 anos, ele acredita que a agilidade se baseia em um conjunto de fatores culturais que caracterizam pessoas, equipes e organizações ágeis, capazes de responder à velocidade atual das mudanças do mundo e se adaptar rapidamente para manter-se competitivos e em constante crescimento. Seu currículo conta com formação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas e possui MBA em Gerenciamento de Projetos, ao longo de sua jornada, se tornou PMP, Certified Scrum Professional, Kanban Practitioner, Lean Inception, Product Backlog Building, Lean Delivery e Fun Retrospective Trainer e desde 2007, colabora com a disseminação de métodos e cultura ágil.

A FPFtech tem sua presença confirmada na 20ª Expo ABRH Amazonas e no 20º CONAMARH (Congresso Amazônico de Recursos Humanos) que acontecerão nos dias 24 a 25 de agosto, das 14h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrição – Para participar do evento, é necessário inscrever-se gratuitamente no site Sympla, pelo link:

Veja mais: Governo do Amazonas e Prefeitura de Anamã iniciam mutirão de cirurgias oftalmológicas. Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.