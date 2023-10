Fumaça atrapalha amazonenses de verem eclipse solar em Manaus

Notícias do Amazonas – Neste sábado (14), os habitantes do estado do Amazonas tiveram a oportunidade de observar um fenômeno raro: o eclipse solar anular. No entanto, a experiência foi dificultada em algumas cidades devido à presença de fumaça proveniente das queimadas.

Amazonas foi um dos nove estados do Brasil na faixa de anularidade – onde o eclipse foi completo.

A cidade de Tefé, localizada no interior do estado do Amazonas, foi a primeira a testemunhar o eclipse solar anular. Apesar das dificuldades com a visibilidade causadas pela fumaça, os moradores se reuniram para admirar esse evento astronômico único.

O céu de Manaus permaneceu encoberto por nuvens e fumaça, mas mesmo assim os manauaras não desanimaram e acompanharam o eclipse com entusiasmo, especialmente no momento em que atingiu o auge, por volta das 15h19.

🚨BRASIL: Moradores de Manaus tentando observar o eclipse solar com uma caixa de papelão e com a lente de soldador. #EclipseSolar pic.twitter.com/Ehtukd5wmm — CHOQUEI (@choquei) October 14, 2023

EMOCIONANTE: ECLIPSE SOLAR AQUI EM MANAUS! pic.twitter.com/nv7qa7T7Zz — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) October 14, 2023

Em Itacoatiara, cidade situada próxima a Manaus, alguns moradores se reuniram na orla do centro da cidade apesar da presença da nuvem de poluição no ar. Eles enfrentaram a dificuldade visual causada pela fumaça para ter a oportunidade de observar o eclipse solar anular.

Por outro lado, os moradores de Parintins tiveram uma experiência mais clara do fenômeno. Com um tempo mais limpo e menos fumaça no ar, eles puderam acompanhar o eclipse na orla da cidade e também se reuniram na sede da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) localizada no município.

Apesar das dificuldades causadas pela fumaça das queimadas, os amazonenses demonstraram grande interesse em acompanhar o eclipse solar anular. Mesmo com a presença de chuvas e nuvens em algumas partes do estado, o fenômeno astronômico despertou a curiosidade e admiração de muitos, reforçando o fascínio que eventos como esse exercem sobre a população. Vale ressaltar, no entanto, a importância de preservar e cuidar do meio ambiente para minimizar os impactos negativos que podem afetar a observação de fenômenos como esse no futuro.

🚨ATENÇÃO: Mesmo com incêndios florestais, moradores de Manaus conseguem observar o eclipse solar. #EclipseSolar pic.twitter.com/F4mHckCnN1 — CHOQUEI (@choquei) October 14, 2023

E deu pra ver o eclipse em Manaus sim 😭 obrigado Insulfilm da janela pic.twitter.com/BUQ9OaxlCl — leo salles⁷•ᶜʳᶠ (@leosallees) October 14, 2023