FUNATI promove dia de vacinação bivalente contra a Covid-19 na segunda-feira (06)

Reforçando a proteção contra a Covid-19, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Prefeitura de Manaus, promove uma manhã de imunização na Policlínica Gerontológica da FUnATI Darlinda Esteves Ribeiro, na segunda-feira (06/03), das 8h30 ao meio-dia. A policlínica fica na avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

As vacinas bivalentes contra a Covid-19, disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde da capital (Semsa Manaus), serão ofertadas na FUnATI para o grupo prioritário dos idosos a partir de 60 anos de idade. Seguindo os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde, estarão aptos a receber a dose aqueles que estiverem com o esquema básico completo com segunda dose do esquema primário, ou as doses de reforço, há pelo menos quatro meses.

De acordo com o reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, é essencial que as pessoas idosas se protejam contra a Covid-19 com mais essa dose imunizante.

“A vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 combate a cepa original da doença e também a variante ômicron. Portanto, é muito importante que os idosos abracem mais esse imunizante como forma de proteção”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que a parceria com a FUnATI ajuda a ampliar o acesso das pessoas idosas à vacina bivalente, que terão a oportunidade de receber sua dose em um ponto de atendimento alternativo.

“Todas as estratégias de oferta das vacinas contra a Covid-19 são muito importantes para garantir maior cobertura da população contra a doença”, afirmou.

Documentos necessários

Para receber a vacina é necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF, carteira de vacinação da Covid-19 e o Cartão do SUS na recepção da Policlínica.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp da Policlínica, pelo número (92) 98276-8159.