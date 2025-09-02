A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Funcionário da prefeitura de Iranduba é acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais

Veterinário é apontado como responsável pela morte do cão comunitário Salomão

Por Bruno Pacheco

02/09/2025 às 10:16

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Um funcionário da prefeitura de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, está sendo acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais. Hermes Martin Melgar Saldarriaga, veterinário que atua no Centro de Zoonoses do município, é apontado como responsável pela morte do cão comunitário Salomão, que era castrado, vacinado e protegido por lei estadual.

PUBLICIDADE

A deputada Joana Darc (UB) denunciou o caso nas redes sociais. “Exigimos justiça! Maltratar e tirar a vida de animais, ainda usando a profissão de médico veterinário, é crime e precisa ser punido com o rigor da lei. Vou até o fim para fazer justiça, não apenas pelo cão Salomão, mas por todos os animais vítimas desse sujeito!”, afirmou a parlamentar.

Leia mais: Médico é preso por maus-tratos após cães serem encontrados congelados em freezer

PUBLICIDADE

De acordo com as denúncias, Salomão teria recebido uma injeção letal diretamente no coração, mesmo não apresentando doença que justificasse o procedimento. “Ele é funcionário da prefeitura, acostumado a maltratar animais. Dessa vez, ele matou o Salomão, que era um cão comunitário protegido por lei, de forma totalmente injustificada”, disse Joana Darc.

A deputada explicou que o método utilizado pelo veterinário não segue os procedimentos corretos de eutanásia, que devem ser aplicados apenas em animais com indicação clínica. “Isso é crime. Vamos denunciar formalmente no Conselho Regional de Medicina Veterinária para que o registro dele seja cassado”, completou.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Iranduba e solicitou um posicionamento sobre o caso. A reportagem também tenta contato com o servidor. O espaço seguirá aberto para devidas manifestações.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Política

Por que Bolsonaro está sendo julgado mesmo sem o golpe ter ocorrido?

Ex-presidente responde por crimes contra o Estado Democrático de Direito, que preveem punição mesmo em caso de tentativa.

há 17 minutos

Pará

Operação da PF investiga chefe de gabinete da Assembleia do Pará por desvios de R$ 198 milhões em contratos

Fabrício Buarque Correa é investigado por suspeita de fraudes na Saúde e Educação; cinco pessoas foram presas.

há 47 minutos

Manaus

“Eu confiei que minha filha estava segura” diz mãe ao denunciar madrasta suspeita de espancar criança autista na Zona Leste de Manaus

Agressões ocorreram na casa do pai da vítima, no bairro Valparaíso, Zona Leste.

há 56 minutos

Política

“Doei meu salário, aguentei calado e paguei pensão”, desabafa Eurico Tavares após ser acusado de ser pai de filha de influencer

Vereador de Manaus concedeu entrevista ao podcast AM POST Entrevista desta terça-feira (2)

há 1 hora

Brasil

Flávio Dino é hostilizado em voo de São Luís a Brasília

Passageira tentou intimidar ministro do STF com ofensas verbais.

há 1 hora