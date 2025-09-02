Funcionário da prefeitura de Iranduba é acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais

Notícias do Amazonas – Um funcionário da prefeitura de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, está sendo acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais. Hermes Martin Melgar Saldarriaga, veterinário que atua no Centro de Zoonoses do município, é apontado como responsável pela morte do cão comunitário Salomão, que era castrado, vacinado e protegido por lei estadual.

A deputada Joana Darc (UB) denunciou o caso nas redes sociais. “Exigimos justiça! Maltratar e tirar a vida de animais, ainda usando a profissão de médico veterinário, é crime e precisa ser punido com o rigor da lei. Vou até o fim para fazer justiça, não apenas pelo cão Salomão, mas por todos os animais vítimas desse sujeito!”, afirmou a parlamentar.

De acordo com as denúncias, Salomão teria recebido uma injeção letal diretamente no coração, mesmo não apresentando doença que justificasse o procedimento. “Ele é funcionário da prefeitura, acostumado a maltratar animais. Dessa vez, ele matou o Salomão, que era um cão comunitário protegido por lei, de forma totalmente injustificada”, disse Joana Darc.

A deputada explicou que o método utilizado pelo veterinário não segue os procedimentos corretos de eutanásia, que devem ser aplicados apenas em animais com indicação clínica. “Isso é crime. Vamos denunciar formalmente no Conselho Regional de Medicina Veterinária para que o registro dele seja cassado”, completou.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Iranduba e solicitou um posicionamento sobre o caso. A reportagem também tenta contato com o servidor. O espaço seguirá aberto para devidas manifestações.