Funcionários dispensados do projeto ‘Castramóvel’ cobram apoio da deputada Joana Darc para receberem direitos trabalhistas

Um grupo de cerca de 40 funcionários afirma que foi dispensado do projeto Castramóvel há mais de um mês e ainda não recebeu direitos trabalhistas. Os servidores procuraram a reportagem do Portal AM POST para denunciar o caso e cobrar um posicionamento da deputada estadual Joana Darc que é idealizadora das Unidades Móveis, adquiridas com emenda parlamentar dela.

Os Castramóveis, que realizam castração gratuita de animais, estão inoperantes porque o contrato da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM) – responsável pelo funcionamento – não foi renovado.

Os denunciantes, que preferiram não se identificar com medo de retaliação, afirmam que todos foram admitidos por meio de contrato de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no dia 15 de maio deste ano foram dispensados e orientados a esperar que no prazo de 10 dias a AADESAM entraria em contato para acertar rescisão trabalhista e FGTS, o que não aconteceu. Ao procurarem a Agência para cobrar uma resposta não obtiveram retorno. Eles também dizem que somente alguns conseguiram receber.

Agora esses trabalhadores dizem que se sentem lesados e cobram que a deputada estadual Joana Darc lute por eles com o mesmo empenho que dedicou em abril deste ano para resgatar a Capivara Filó do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

“Queríamos só uma resposta, principalmente dela [Joana Darc], como idealizadora do projeto. Ela fez tanto barulho pela Capivara Filó e as pessoas que trabalharam para ela no projeto não fala nada”, disse um dos denunciantes.

A reportagem do AM POST entrou em contrato com as assessorias tanto da deputada Joana Darc quanto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) para cobrar um posicionamento sobre o caso dos trabalhadores mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Este texto será atualizado caso as respostas sejam enviadas.

Redação AM POST*