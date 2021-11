Funcionários do ICMBio são resgatados após cinco dias perdidos em Presidente Figueiredo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizaram o resgate, neste sábado (06/11), de dois funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Eles estavam perdidos há cinco dias na região do Lago de Balbina, no município de Presidente Figueiredo (a 126 quilômetros de Manaus).

As buscas pelos dois funcionários desaparecidos iniciaram na última quarta-feira (03/11). De acordo com informações do CBMAM, os servidores estavam em deslocamento em um barco até a base “Waba”, localizada na confluência dos rios Uatumã e Pitinga. Eles se perderam após uma tempestade e ficaram sem combustível.

“Assim que fomos acionados, montamos uma equipe para realizar buscas terrestres e solicitamos também o apoio da equipe de bombeiros militares do Pelotão Fluvial. A informação repassada foi de que os dois funcionários teriam desaparecido na água. Os bombeiros militares mergulhadores chegaram para realizar buscas aquáticas”, disse o comandante do 3º Pelotão Destacado Bombeiro Militar de Presidente Figueiredo, tenente Rougles Braga.

Os funcionários, de 40 e 50 anos, foram encontrados por moradores da região levados até o porto do ”Mirandinha”, onde já haviam bombeiros militares prontos para realizar os primeiros atendimentos. Eles foram encaminhados ao hospital de Balbina com quadro de saúde estável.