Fundação Cecon em Manaus recebe visita técnica do Hospital Sírio-Libanês

Redação AM POST

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebe, nesta terça-feira (26/04), visita técnica de integrantes do Hospital Sírio-Libanês, como parte do projeto “Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”, do Ministério da Saúde (MS).

Durante dois anos, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de 204 hospitais selecionados em todo o Brasil, dentre eles da FCecon, serão acompanhadas por seis unidades de saúde que integram o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS), do MS, e são consideradas de excelência no país. Um deles é o Hospital Sírio-Libanês.

O objetivo é implantar ou aprimorar medidas voltadas à segurança do paciente nas UTIs, como a intensificação da higienização das mãos, evitar infecções no ambiente hospitalar e evitar desperdícios no SUS.

“Esse programa é uma grande oportunidade para a nossa Fundação Cecon em receber treinamentos e capacitações do Hospital Sírio-Libanês, visando melhorias na segurança dos nossos pacientes que, em algum momento do tratamento oncológico, necessitam do suporte de terapia intensiva”, disse o diretor-presidente da Fundação Cecon, mastologista Gerson Mourão.

Acompanhamento técnico

Na FCecon, estão ligados ao projeto os profissionais de saúde da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e a equipe multiprofissional da UTI adulto.

Ao longo de dois anos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos e nutricionistas da UTI receberão capacitações presenciais e virtuais pelo Hospital Sírio-Libanês. Relatórios mensais são enviados ao hospital, que acompanha os resultados, informa a chefe da CCIH/FCecon, enfermeira Glauciane Neves.

Treinamento

Durante a visita desta terça-feira, técnicos do Sírio-Libanês apresentaram informações sobre o “Saúde em Nossas Mãos” e os indicadores esperados. A expectativa do programa é diminuir em 30% as infecções hospitalares.

“Esse projeto visa otimizar a higienização das mãos, mostrando a importância para diminuir o número de infecções hospitalares. No Brasil, 2.687 vidas já foram salvas com esse projeto e R$ 354 milhões já foram economizados. Isso mostra a importância do projeto e da higienização das mãos”, afirma a médica infectologista da CCIH/FCecon, Silvia Souza.

Um treinamento prático foi aplicado aos funcionários da UTI adulto da FCecon, visando melhorias na assistência e a redução de infecções hospitalares, como a pneumonia associada à ventilação mecânica, as infecções de trato urinário e as de corrente sanguínea.

Cronograma

A visita técnica é realizada durante toda a terça-feira e novas capacitações estão no cronograma. O projeto tem previsão para ser concluído em 2024.