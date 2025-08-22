Fundação Hemoam inicia exportação de plasma para Octapharma na Suíça

Notícias do Amazonas – Nesta sexta-feira (22/08), a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) realizou o primeiro envio de plasma excedente à Hemobrás, com destino à produção de hemoderivados pela empresa Octapharma, na Suíça.

A primeira remessa contou com 4.800 unidades de plasma, transportadas por uma equipe especializada em logística de material biológico. O envio marca uma nova fase para a saúde no Amazonas, garantindo que o plasma que antes era descartado seja transformado em medicamentos de alto custo, distribuídos posteriormente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

O diretor técnico do Hemoam, Dr. Sérgio Albuquerque, ressaltou que os hemoderivados serão essenciais, principalmente, para pacientes hemofílicos. “Esses medicamentos são muito caros e o plasma enviado é extraído das bolsas de sangue dos doadores do Hemoam, quando não é utilizado nas transfusões de rotina”, explicou.

O credenciamento do Hemoam para envio de plasma foi homologado em julho, após um rigoroso processo de auditoria, confirmando que o hospital atende aos mais elevados padrões internacionais de qualidade.

A diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, destacou a importância da conquista: “Fazer parte dessa rede é resultado da seriedade na gestão, do comprometimento técnico e do rigor na produção de hemocomponentes no Amazonas. É um avanço histórico. O que antes era descartado, gerando custo, agora será transformado em medicamento para muitos pacientes”.

Com essa iniciativa, o Hemoam se consolida como referência na produção de plasma e hemoderivados, contribuindo para o atendimento de milhares de pacientes em todo o país e fortalecendo a rede de saúde pública do Brasil.