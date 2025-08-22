A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Fundação Hemoam inicia exportação de plasma para Octapharma na Suíça

Primeira remessa de 4.800 unidades de plasma será utilizada na produção de medicamentos de alto custo distribuídos pelo SUS.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 19:59

Notícias do Amazonas – Nesta sexta-feira (22/08), a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) realizou o primeiro envio de plasma excedente à Hemobrás, com destino à produção de hemoderivados pela empresa Octapharma, na Suíça.

A primeira remessa contou com 4.800 unidades de plasma, transportadas por uma equipe especializada em logística de material biológico. O envio marca uma nova fase para a saúde no Amazonas, garantindo que o plasma que antes era descartado seja transformado em medicamentos de alto custo, distribuídos posteriormente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

O diretor técnico do Hemoam, Dr. Sérgio Albuquerque, ressaltou que os hemoderivados serão essenciais, principalmente, para pacientes hemofílicos. “Esses medicamentos são muito caros e o plasma enviado é extraído das bolsas de sangue dos doadores do Hemoam, quando não é utilizado nas transfusões de rotina”, explicou.

O credenciamento do Hemoam para envio de plasma foi homologado em julho, após um rigoroso processo de auditoria, confirmando que o hospital atende aos mais elevados padrões internacionais de qualidade.

A diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, destacou a importância da conquista: “Fazer parte dessa rede é resultado da seriedade na gestão, do comprometimento técnico e do rigor na produção de hemocomponentes no Amazonas. É um avanço histórico. O que antes era descartado, gerando custo, agora será transformado em medicamento para muitos pacientes”.

Com essa iniciativa, o Hemoam se consolida como referência na produção de plasma e hemoderivados, contribuindo para o atendimento de milhares de pacientes em todo o país e fortalecendo a rede de saúde pública do Brasil.

 

