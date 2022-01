Fuzil usado em ataque a viatura no Fórum Henoch Reis foi extraviado do TJAM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O fuzil usado no ataque do último dia 6 de janeiro a uma viatura da Polícia Civil, que transportava três presos para uma audiência de custódia, nas proximidades do Fórum Henoch Reis, no bairro Aleixo, zona Sul de Manaus, foi extraviado de dentro do Depósito Público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), conforme consta no Ofício 10/2022.

O atentado resultou na morte de dois presos, Matheus Danilo Barros Dias, 24 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, 48 anos, além disso deixou dois policiais civis feridos. Entre os alvos da ação criminosa, Patrick Regis, de 28 anos, foi o único preso que sobreviveu ao fuzilamento e ainda está internado.

No mesmo dia do atentado, Level de Freitas Vilhena, de 27 anos, foi preso suspeito de participar do crime. Além disso dois carros foram apreendidos e dentro de uma deles foram encontrados dois fuzis utilizados no atentado. Em pesquisa sobre a origem cadastral de uma das armas, a polícia descobriu que ela tem as mesmas características da que deveria estar no TJAM.

Investigação

Um inquérito foi instaurado pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Luiz Alberto Nascimento Albuquerque, para apurar o caso e ele classifica a prática de “gravíssimo crime”, passível de comprometer a credibilidade dos órgãos envolvidos no extravio do fuzil, apontado como o mesmo usado no atentado à viatura. No ofício que abre a investigação consta que os dois servidores responsáveis pelo Depósito de Armas, no TJAM, estão de férias, atualmente. Hoje, há uma notificação, no tribunal, para que eles respondam pela responsabilidade sobre o armamento.

Atualmente, o processo que investiga o sumiço do fuzil está sob segredo de justiça e poderá ter desdobramentos ao longo dos próximos dias. Na corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, a investigação está sob status “administrativo” e não criminal.

*Com informações da AGÊNCIA CENARIUM